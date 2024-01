Samsung trình diễn ý tưởng màn hình gập mới tại CES 2024

Theo Tom's Guide, điều quan trọng trước tiên mà chúng ta cần biết là Samsung Display và Samsung Mobile là hai bộ phận khác nhau của tập đoàn điện tử Hàn Quốc. Nhóm Display tập trung vào việc thử nghiệm các giới hạn của tấm nền OLED, bao gồm thử nghiệm hiệu quả và phát triển các thiết bị ý tưởng thể hiện khả năng hiển thị. Trong số nhiều loại nguyên mẫu đến từ Samsung Display trong nhiều năm qua, mọi người thường chú ý đến những mẫu điện thoại màn hình gập.



Các nguyên mẫu màn hình mới được công ty Hàn Quốc giới thiệu tại CES 2024 TOM'S GUIDE

Năm nay, Samsung Display có hai ý tưởng mới, gồm Flex Liple và Flex In & Out. Phiên bản đầu tiên nhằm kết hợp giữa "nhẹ nhàng" và "đơn giản" (Light và Simple) vì thiết bị trông tối giản hơn một chút so với những gì có trên Galaxy Z Flip5. Nó bỏ đi một màn hình bên ngoài.

Phần trên cùng của màn hình bên trong Flex Liple kéo dài đến cạnh trên của thiết bị, mang lại một phần màn hình có thể xem được khi đóng lại. Ý tưởng là người dùng có thể xem nhanh thông tin, chẳng hạn như thời gian, nhiệt độ địa phương và thông báo.

Đây có thể là cái nhìn về smartphone màn hình gập trong tương lai TOM'S GUIDE

Trong khi đó, Flex In & Out thiên về cách tiếp cận màn hình tối đa hơn. Ngoài khả năng gập mở giống như một chiếc vỏ sò thông thường, nó còn uốn cong hoàn toàn một nửa về hướng khác. Không rõ tại sao lại cần đến một smartphone màn hình linh hoạt như vậy, nhưng đó chắc chắn là một ý tưởng thú vị.



Samsung Display cũng chịu trách nhiệm đảm bảo màn hình của thiết bị OLED có thể chịu được các yếu tố thời tiết, điều mà người dùng smartphone luôn lo lắng nếu phần màn hình bị hỏng. Để chứng minh, một số bài kiểm tra đã được công ty thực hiện tại CES 2024, trong đó màn hình có thể gập và mở ra một cách an toàn ở nhiệt độ cực cao hoặc cực lạnh, cộng thêm khả năng chống trầy xước do cát và nước khi ngập hoàn toàn trong nước.

Kiểm tra khả năng ngâm dưới nước TOM'S GUIDE

Các thiết bị hiển thị tại CES 2024 chỉ là dạng nguyên mẫu đến từ Samsung Display, với hầu hết trong số đó không liên quan gì đến Galaxy Z Fold6 được đồn đại. Tuy nhiên, luôn có khả năng những đổi mới từ Samsung Display có thể tiến tới các sản phẩm thực tế sau này.