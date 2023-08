Samsung và chiếc tủ lạnh biết 'tô điểm' cho không gian bếp

Xu hướng tủ lạnh đa sắc

Trong bài viết "Những xu hướng thiết kế tủ lạnh thú vị năm 2023" đăng trên tạp chí nội thất housedigest.com, chuyên gia Gwen Swanson đã nhấn mạnh đến xu hướng cá nhân hóa tủ lạnh thông qua những gam màu và họa tiết độc đáo. Gwen nhấn mạnh: "Cá nhân hóa tủ lạnh bằng nam châm hay nhãn dán đã trở thành quá khứ nhờ những thay đổi đến từ Samsung". Chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh đến dòng sản phẩm tủ lạnh Bespoke vốn nổi tiếng với những màu sắc, thiết kế khác biệt đã được Samsung tiên phong giới thiệu ra thị trường thời gian gần đây.

Chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên với sắc hồng ngọt ngào, ton-sur-ton cùng gian bếp

Trước thời điểm tủ lạnh Bespoke ra mắt, thị trường chủ yếu chỉ là những chiếc tủ lạnh đen hoặc xám. Việc đa dạng hóa màu sắc tủ lạnh phản ánh sự nhạy bén của Samsung trước nhu cầu của người dùng trẻ, những khách hàng luôn muốn chăm chút cho không gian sống bằng những vật dụng thể hiện gout thẩm mỹ và cá tính riêng.

Theo nghiên cứu nội bộ của Samsung, 39% người dùng châu Âu cho biết họ coi ngôi nhà là nơi thể hiện bản thân nhiều hơn so với trước đại dịch. Ngoài ra, 22% cũng đề cao tính thẩm mỹ của một món đồ nội thất hơn so với trước.



Đã có hơn 3 triệu chiếc tủ lạnh đầy màu sắc của Samsung đã được bán ra trên toàn cầu





Những nỗ lực trên khiến sự quan tâm về tủ lạnh Bespoke ngày càng tăng lên. Tính đến thời điểm năm 2023, đã có hơn 3 triệu chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke được bán ra trên toàn thế giới. Riêng tại thị trường Hàn Quốc, ông Lee Jae-seung, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh thiết bị gia dụng của Samsung Electronics cho biết: "Thiết kế này đã thực sự trở thành xu hướng, đến mức cứ mỗi 3 chiếc tủ lạnh mà Samsung bán ra thì có đến 2 chiếc thuộc dòng sản phẩm Bespoke".

Dấu ấn từ tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông T rên

Tại Việt Nam, Samsung hiện là nhà sản xuất duy nhất cung cấp các tùy chọn màu sắc khác biệt cho tủ lạnh. Mới đây, lần đầu tiên tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Trên (TMF) của hãng cũng được áp dụng thiết kế Bespoke, góp phần mang đến những lựa chọn đa dạng theo sở thích và cá tính riêng của người dùng.

Với chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên, người trẻ có thể nói lời tạm biệt với những gam màu xám đen nhàm chán trong căn bếp, đồng thời thỏa thích "đổi gió" cùng 4 gam màu hiện đại gồm Trắng Thạch Anh, Xanh Navy, Hồng Pha Lê, Nâu Ánh Than. Dù bạn yêu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào hay mạnh mẽ, trầm chất, luôn có những lựa chọn màu sắc phù hợp trên dòng tủ lạnh này. Ngoài màu sắc đa dạng, chiếc tủ lạnh này còn có hai lựa chọn chất liệu cao cấp gồm Mặt gương và Mặt gốm, giúp tạo nên vẻ sang trọng nâng tầm không gian sống, đồng thời cũng dễ lau chùi và vệ sinh hơn.

Xuất hiện với bộ hình "Đẹp đi đừng đợi", đi khắp các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam, Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên khiến nhiều người trẻ trầm trồ và mong ước sở hữu "mảnh ghép" hoàn hảo cho căn bếp đa sắc





Ngoài thiết kế đậm cá tính, tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên còn có nhiều công nghệ tiên tiến như Ngăn đông mềm linh hoạt Optimal Fresh+ cho phép chuyển đổi 4 chế độ phù hợp với mọi nhu cầu. Khi cần bảo quản thịt, cá lâu, bạn có thể sử dụng ngăn -4 độ C, lưu trữ lâu đến hơn 2 tuần mà thực phẩm vẫn tươi ngon và vẹn tròn dưỡng chất. Ngăn đông mềm -1 độ C giúp thịt cá tươi ngon mà không bị đông đá và dễ dàng cắt thái ngay khi lấy ra khỏi tủ. Ngăn làm mát 3 độ C phù hợp để trữ sữa, trái cây, thịt nguội, phô mai.

Đặc biệt, Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên có một ngăn chuyên làm lạnh nhanh cho nước uống, sẵn sàng tiếp khách đến bất ngờ với khả năng làm lạnh nhanh gấp 2 lần. Công nghệ này phản ánh giá trị cốt lõi của sản phẩm Samsung, đó chính là gia tăng giá trị cốt lõi cho người dùng, mua 1 chiếc tủ lạnh nhưng được đến 4 chế độ lưu trữ khác nhau.

Ngăn đông mềm Optimal Fresh+ mang đến 4 chế độ lưu trữ thực phẩm theo nhu cầu

Đặc biệt, để giải quyết bài toán không gian sống nhỏ hẹp tại các đô thị lớn, Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên áp dụng công nghệ SpaceMax để gia tăng dung tích tủ lạnh thêm 20L so với những sản phẩm cùng kích thước. Nhờ đó, người dùng có thể lưu trữ nhiều thực phẩm yêu thích hơn.

Là một sản phẩm tủ lạnh độc bản cho phân khúc phổ thông, hội yêu bếp sẽ nhận được rất nhiều lợi ích khi sắm Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên. Bên cạnh mức giá hợp lý chỉ trên dưới 14 triệu, chiếc tủ lạnh này còn áp dụng công nghệ Inverter tiên tiến, giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn nhiều lần.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng tủ lạnh Samsung Bespoke Ngăn Đông Trên như một "mảnh ghép" hoàn thiện căn bếp ton-sur-ton hay đơn giản là tạo tuyên ngôn cá tính cho căn bếp hiện tại của mình một cách đơn giản nhất.