Samsung xác nhận kế hoạch phát hành One UI 8 ổn định

Theo Samsung, bản cập nhật One UI 8 ổn định sẽ được triển khai lần đầu tiên trên các mẫu Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và Z Flip7 FE khi chúng ra mắt. Nhiều khả năng các mẫu smartphone này sẽ được giới thiệu tại sự kiện Unpacked tiếp theo của Samsung, dự kiến diễn ra trong vài tuần nữa.

Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 là những smartphone đầu tiên chạy One UI 8 ổn định ẢNH: YOUTUBE

Hiện tại, Samsung đã mở chương trình beta của One UI 8 cho người dùng Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra tại Mỹ, Anh, Đức và Hàn Quốc. One UI 8 sẽ tích hợp nhiều tính năng mới, đặc biệt là các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Những tính năng này sẽ kết hợp giữa xử lý trên thiết bị và xử lý đám mây, nhưng người dùng có thể chọn chỉ xử lý dữ liệu trên thiết bị nếu lo ngại về bảo mật.

Nhiều cải tiến có trong One UI 8

Được biết, AI trong One UI 8 sẽ không chỉ hiểu văn bản mà còn dựa vào ngữ cảnh từ những gì người dùng đang xem để cung cấp phản hồi chính xác hơn. Các tính năng như Now Bar và New Brief cũng sẽ được cải tiến mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người dùng.

Ngoài AI, One UI 8 còn giới thiệu một số tính năng mới thú vị khác. Một trong số đó là khả năng biến điện thoại thành máy phát Auracast, cho phép nhiều người cùng nghe một luồng âm thanh qua tai nghe Bluetooth mà không cần ghép nối.

One UI 8 mang đến nhiều cải tiến về tính năng cho người dùng Galaxy ẢNH: SAMSUNG

Samsung cũng giới thiệu ứng dụng Quick Share để người dùng dễ dàng gửi và nhận tệp chỉ bằng một cú chạm. Ứng dụng Reminder được thiết kế cho những chuyến du lịch cho phép người dùng quản lý danh sách kiểm tra và lịch trình, đồng thời hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói.

Đặc biệt, One UI 8 mang lại lợi ích cho những người cần sửa chữa thiết bị. Người dùng có thể đến trung tâm dịch vụ và sử dụng mã QR hoặc NFC để đăng nhập, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức khi điền biểu mẫu đăng ký. Tất cả dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ trong tài khoản Samsung của người dùng.

Hy vọng rằng One UI 8 sẽ có một chu kỳ phát triển suôn sẻ hơn so với phiên bản One UI 7, vốn mất nhiều thời gian để ra mắt. Người dùng kỳ vọng Samsung sẽ khắc phục những vấn đề trong bản cập nhật này và tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những OEM Android hàng đầu trong việc cập nhật phần mềm.