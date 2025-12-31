Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Samten Hills Dalat: Khi điểm đến trở thành không gian phục hồi

An Ngọc
An Ngọc
31/12/2025 07:30 GMT+7

Thay vì đi thật nhiều trong thời gian ngắn, nhiều du khách đang tìm đến những không gian cho phép họ chậm lại và nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat là một ví dụ cho xu hướng du lịch "giảm tốc".

- Ảnh 1.

Không gian thiên nhiên rộng mở tại Samten Hills Dalat - một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn theo xu hướng du lịch “giảm tốc”

Thực tế cho thấy, sự phát triển nhanh của du lịch đang đặt không ít áp lực lên trải nghiệm của du khách. Lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục và nhu cầu "đi cho kịp" khiến nhiều chuyến đi trở nên mệt mỏi hơn là nghỉ ngơi. Khi đó, giá trị của du lịch không còn nằm ở việc đi được bao nhiêu nơi, mà ở khả năng giúp con người phục hồi thể chất và tinh thần sau hành trình.

Từ nhu cầu này, du lịch "giảm tốc" trở thành lựa chọn của một bộ phận du khách. Thay vì tiêu thụ trải nghiệm nhanh, họ tìm kiếm những điểm đến gần gũi thiên nhiên, có nhịp sinh hoạt chậm và ít áp lực về lịch trình.

Samten Hills Dalat: Khi điểm đến trở thành không gian phục hồi - Ảnh 1.

Không gian văn hóa tâm linh tại Samten Hills Dalat hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nền tảng cho các trải nghiệm tham quan theo nhịp chậm

Trong bức tranh đó, Samten Hills Dalat nổi bật với cách tổ chức trải nghiệm khác biệt. Thay vì dựa vào các hoạt động giải trí cường độ cao, nơi đây kết hợp không gian văn hóa tâm linh, thiên nhiên rộng mở và các hoạt động mang tính tham gia, để du khách chủ động cảm nhận theo nhịp riêng.

Đến với Samten Hills Dalat, du khách không chỉ tham quan không gian văn hóa tâm linh, mà còn trải nghiệm các hoạt động như xoay Đại Bảo Tháp Kinh Luân, đi kinh hành quanh tượng Phật, dâng khăn khata, dâng đèn bơ, dâng khói, dâng hoa, treo thẻ ước nguyện. Những hoạt động này tạo điều kiện để mỗi người lắng lại, tìm cho mình một khoảng lặng sau những bộn bề cuộc sống.

Samten Hills Dalat: Khi điểm đến trở thành không gian phục hồi - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh như xoay Kinh Luân, đi kinh hành hay treo thẻ ước nguyện trong không gian tĩnh lặng

Song song đó, Samten Hills Dalat phát triển hệ trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống thường ngày. Du khách có thể tham quan và thu hoạch nông sản sạch tại vườn, trồng cây, làm đồ thủ công từ nguyên vật liệu tự nhiên hoặc trải nghiệm làm pizza nướng củi. Các hoạt động được tổ chức theo hướng khuyến khích sự tham gia và cảm nhận, thay vì đặt nặng kết quả.

Ẩm thực tại Samten Hills Dalat cũng là một phần của tổng thể trải nghiệm. Nơi đây phát triển ẩm thực chay, sử dụng nguồn nguyên liệu chủ yếu từ khu vườn canh tác trong khuôn viên. Nông sản được thu hoạch theo mùa, chế biến giản dị nhưng tinh tế, góp phần thanh lọc cơ thể và duy trì cảm giác nhẹ nhàng trong suốt hành trình.

Samten Hills Dalat: Khi điểm đến trở thành không gian phục hồi - Ảnh 3.

Bên cạnh không gian văn hóa tâm linh, Samten Hills Dalat phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống thường ngày

Theo ghi nhận từ hoạt động vận hành, nhiều du khách lựa chọn quay lại Samten Hills Dalat. Điều giữ chân họ không nằm ở số lượng trải nghiệm, mà ở cảm giác thư thái, ít áp lực và khả năng phục hồi mà không gian mang lại.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, Samten Hills Dalat cho thấy một hướng đi khác: điểm đến không chỉ để tham quan, mà trở thành không gian phục hồi và nuôi dưỡng sự cân bằng giữa thân - tâm - trí. Khi giá trị của chuyến đi được đo bằng trạng thái thể chất nhẹ nhàng hơn, tinh thần an yên hơn và sự tỉnh táo trong nhận thức sau hành trình, những mô hình du lịch "giảm tốc" như Samten Hills Dalat sẽ tiếp tục có vị trí riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Samten Hills Dalat: Khi điểm đến trở thành không gian phục hồi - Ảnh 4.

Ẩm thực chay tại Samten Hills Dalat sử dụng nguồn nguyên liệu thu hoạch từ Vườn Samten, góp phần tạo nên trải nghiệm nhẹ nhàng và cân bằng

 

Khám phá thêm chủ đề

Samten Hills Dalat du lịch văn hóa tâm linh Đại bảo tháp kinh luân du lịch đà lạt ẩm thực chay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận