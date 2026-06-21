Sân bay 'cô độc nhất thế giới' với đường băng dài kỷ lục

Sân bay Qamdo Bamda ở Tây Tạng, Trung Quốc, không chỉ sở hữu đường băng dài nhất thế giới - 5,5 km, nó cũng nổi tiếng là nơi vô cùng cô độc vì quá biệt lập và là một trong những sân bay bất tiện nhất hành tinh. Sách kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận đây là sân bay có đường băng dài nhất.

Sân bay cách thành phố gần nhất khoảng 135 km, có nghĩa là mọi người vẫn phải mất thời gian di chuyển quá lâu sau khi hạ cánh. Điều này có lẽ giải thích tại sao tờ Telegraph đã xếp nó vào danh sách 10 sân bay bất tiện nhất hành tinh.

Sân bay nằm ngay bên ngoài Bamda, ngôi làng nhỏ ở độ cao 4.300 mét so với mực nước biển. Địa hình núi non hiểm trở của Tây Tạng khiến việc xây dựng một sân bay gần thành phố Qamdo hơn là điều không thể thực hiện được.

Đối với những người muốn đến Qamdo từ sân bay này, thành phố lớn thứ ba ở Tây Tạng và là điểm đến khả dĩ nhất của hành khách, họ sẽ cần phải đi 135 km bằng ô tô, có thể mất hai tiếng rưỡi.

Đường băng sân bay dài nhất thế giới ẢNH: GOOGLE EARTH

Tuy nhiên, có xe buýt đưa đón chạy thường xuyên, vì vậy hành khách không hoàn toàn bị mắc kẹt sau khi hạ cánh xuống đường băng dài nhất thế giới.

Vì quá độc đáo, nhóm chuyên gia hàng không có tên Cockpit King đã phát hành một video về sân bay này vào năm ngoái, trong đó họ đặt câu hỏi: "Đường băng của Qamdo là một kỳ tích kỹ thuật hay chỉ là bằng chứng cho thấy con người đang đẩy ngành hàng không đến những nơi mà nó không bao giờ được phép đến?".

Họ chỉ ra rằng đường băng này dài gấp đôi so với hầu hết các đường băng trên thế giới và gần như có thể đặt hai đường băng của sân bay lớn hàng đầu thế giới của Anh Heathrow nối tiếp nhau ở đó.

Tuy nhiên, vì Qamdo nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, chuyên gia của Cockpit King giải thích: "Ở độ cao đó, không khí loãng, động cơ tạo ra lực đẩy ít hơn, cánh tạo ra lực nâng ít hơn và máy bay cần quãng đường dài hơn nhiều để cất cánh".

Đây là một trong những môi trường hoạt động khắc nghiệt nhất thế giới với sự thay đổi thời tiết nhanh chóng, địa hình đồi núi. Đường băng dài vì nó phải như vậy.

Sân bay này mở cửa vào năm 1995 và ngay lập tức trở thành sân bay cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 4.334 mét so với mực nước biển. Kỷ lục này sau đó đã bị vượt qua bởi một sân bay khác cũng ở Trung Quốc vào tháng 9 năm 2013 - sân bay Daocheng Yading, nằm ở độ cao 4.411 mét.

Một góc sân bay "cô độc nhất thế giới" ẢNH: VISIT TIBET

Như đã đề cập trước đó, đường băng dài là yếu tố quan trọng đối với sân bay nằm trên dãy núi Hengduan, và các chuyến bay có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ gió trên 30 mét/giây và nhiệt độ thấp tới -20°C vào một số thời điểm trong năm.

Sân bay đã được cải tạo vào năm 2007, với chi phí ước tính khoảng 270 triệu nhân dân tệ (khoảng 29 triệu bảng Anh) khi một nhà ga mới được xây dựng và đường băng được tái cấu trúc. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực đã bị đóng cửa sáu năm sau đó, trước khi một đường băng mới dài 5.500 mét được xây dựng, và đường băng cũ bị đóng cửa.

Hành khách không thể bay ra nước ngoài từ sân bay này và chỉ có các tuyến bay nội địa, bao gồm các thành phố như Thành Đô, Lhasa, Trùng Khánh, Thiên Tân và An Huy Phúc Dương.



