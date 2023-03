Sân bay duy nhất của Việt Nam có tên trong giải thưởng tốt nhất thế giới

Giải thưởng thường niên Sân bay tốt nhất thế giới (The World's Best Airports of 2023) vừa được tổ chức xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax công bố. Không có sân bay nào ở Việt Nam vào danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới nhưng sân bay Đà Nẵng được vinh danh ở hai hạng mục nhỏ hơn, đó là Sân bay cải tiến nhất thế giới (hạng 3) và Sân bay khu vực tốt nhất châu Á (hạng 10).



Sân bay quốc tế Đà Nẵng có tổng diện tích sân bay 861 ha, 2 đường băng, nhà ga hành khách quốc tế rộng 48.000m2, đóng vai trò sân bay khu vực miền Trung - Tây nguyên

DANANG AIRPORT

Sân bay khu vực được định nghĩa là những sân bay quy mô vừa, chủ yếu phục vụ hành khách nội địa hoặc các nước xung quanh, tuyến ngắn. Những cái tên trong top 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á có Centrair Nagoya (Nhật Bản), Haikou Meilan (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Hyderabad và Bangalore (Ấn Độ), Xi'an (Trung Quốc), Seoul Gimpo (Hàn Quốc), Changsha (Trung Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).

Trong khi đó, các sân bay được đánh giá có mức độ cải tiến tốt nhất năm 2023 xuất hiện trong danh sách, ngoài Đà Nẵng có: Shenzhen (Trung Quốc), New York LGA (Mỹ), Sofia (Bulgaria), Sapporo (Nhật Bản), San Jose Juan Santamaría (Costa Rica), Calgary (Canada), Porto (Bồ Đào Nha), Rome Fiumicino (Italy), Baltimore-Washington (Mỹ).

Nhiều sân bay châu Á có mặt trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2023, đứng số 1 là Changi của Singapore; Nhật Bản có 2 sân bay trong top 10 gồm: Tokyo Haneda (3), Tokyo Narita (9); Hàn Quốc với Seoul Incheon (4); Doha Hamad của Qatar (2).

Đại diện Đông Nam Á trong danh sách 100 có Jakarta (43), Kuala Lumpur (67), Bangkok Suvarnabhumi (68).

Giải thưởng sân bay tốt nhất thế giới trao giải lần đầu vào năm 1999, thực hiện dựa trên bình chọn của hành khách.