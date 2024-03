Sân bay liên tiếp 'lập đỉnh' nhưng lượng khách về quê ăn tết 2024 vẫn giảm

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vừa báo cáo số liệu tổng khai thác giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vé máy bay tăng quá cao ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu về quê ăn tết của người dân ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo đó, từ ngày 16 tháng chạp - 15 tháng giêng (26.1 - 24.2), sân bay nhộn nhịp nhất nước phục vụ tổng số 24.502 chuyến bay, trong đó có 8.232 chuyến bay quốc tế và 16.270 chuyến bay quốc nội. Số chuyến bay mùa tết năm nay giảm 2,5% so với dịp Tết Quý Mão 2023. Tổng số hành khách qua cảng đạt hơn 3,8 triệu, tăng 1,42 %.

Trung bình mỗi ngày, Tân Sơn nhất đón tới 817 chuyến bay, phục vụ 127.426 hành khách. Ngày cao điểm nhất (18.2 - tức 9.1 âm lịch), số khách lên tới 157.648 người.

Đáng chú ý, tổng lượng khách quốc tế tăng mạnh tới 33,87% so với 2023, tăng đột biến gần 2.600% (tức khoảng 26 lần) so với giai đoạn 2022. Tuy nhiên, lượng khách quốc nội lại giảm gần 11,15%. Điều này cho thấy số lượng người dân từ khu vực miền Nam bay về quê dịp Tết Giáp Thìn 2024 ít hơn khá nhiều so với Tết Quý Mão 2023. Thực tế này đã được dự báo trước đó khi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động giảm thì giá vé máy bay tết năm nay tăng rất cao và nhiều chặng khan hiếm vé.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhờ phối hợp kịp thời trong việc thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm nên công tác điều hòa, phân bổ nguồn lực và tăng cường trao đổi, rà soát số chuyến bay được triển khai hiệu quả, khai thác phù hợp năng lực nhà ga. Xuyên suốt mùa cao điểm tết, dù có nhiều thời điểm lượng khách đông vượt quá khả năng khai thác nhưng công tác điều tiết vẫn diễn ra ổn định, không có tình trạng lộn xộn, "vỡ trận". Đặc biệt, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ tăng 20% khi áp dụng mô hình A-CDM tại Tân Sơn Nhất.