Sân bay Tân Sơn Nhất chủ động phòng ngừa bão Talim

Sáng nay (17.7), Ban Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã kiểm tra toàn bộ khu vực thoát nước của sân bay qua nhà ga T3 và hàng rào nhà ga T3 giáp sân đậu máy bay. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ công tác sẵn sàng ứng phó chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất như nạo vét mương, bơm chống ngập, công tác tác bảo trì bơm và công tác ứng phó trước ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1.



Hình ảnh công trường khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sáng 17.7 N.L

Trong quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Công Hoàn - Phó giám đốc Cảng Tân Sơn Nhất, kiêm Trưởng Ban PCTT và TKCN yêu cầu các đơn vị lưu ý công tác gia cố hàng rào bao che trong khu vực thi công nhà ga T3, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng khai thác khi mưa to gió lốc.

Các đơn vị phải bố trí nhân sự ứng trực 24/24 xử lý các tình huống bất thường. Đồng thời, dọn dẹp khơi thông dòng chảy, đặc biệt chú trọng tránh gây tắc dòng chảy bảo đảm thoát nước tốt khi mưa to. Hệ thống mương thoát nước cần được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thoát nước mưa tại nhà ga hành khách, chống ngập úng nhà ga.

Phó giám đốc Cảng giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống tầng mái, thực hiện chằng néo mái nhà, bảo đảm phòng chống gió lốc; kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mái nhà ga quốc nội, nhà ga quốc tế, gia cố và chằng néo chống gió xoáy giật để đảm bảo không xảy ra tình trạng tốc mái, thấm, dột ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Khi nhận được thông tin có thời tiết xấu, nguy hiểm, Đội Kiểm soát lưu thông sân đỗ có trách nhiệm thông báo ngay qua bộ đàm tới các đơn vị phục vụ mặt đất.

Lãnh đạo Cảng Tân Sơn Nhất kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó với bão tại công trường nhà ga T3

Phía trong nhà ga cần lập kế hoạch và triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống hành khách gây rối, nhất là khi có thông báo chậm chuyến bay hoặc hủy chuyến bay; lập phương án dự phòng và giải pháp khắc phục khi có sự cố về điện như mất điện, chập điện, cháy nổ do điện và phương án xử lý đối với các sự cố do mưa bão gây ra như: mưa lớn làm ngập úng nhà ga; gió lốc làm tốc mái nhà ga, làm rơi các tấm trần, làm vỡ kính, sét đánh vào nhà ga.

Công tác kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ cũng cần tăng cường để kịp thời phát hiện những chướng ngại vật như vật thể lạ (FOD), nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay cất/hạ cánh.

"Thủ trưởng các đơn vị cần kiểm tra rà soát lại các phương án phòng chống lụt bão, nghiêm túc triển khai thực hiện để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1. Cần tập trung đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động bay tại Cảng Tân Sơn Nhất trong giai đoạn mùa mưa bão năm nay" - ông Nguyễn Công Hoàn chỉ đạo.

Khơi thông hệ thống mương thoát nước tại sân bay N.L

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 có cường độ mạnh nhất từ cấp 11 - cấp 12, được dự báo khoảng 80% sẽ đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây là cơn bão mạnh, hoàn lưu bão đi qua rất rộng, ảnh hưởng bao trùm cả miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Dự kiến các cảng trong khu vực ảnh hưởng gần (gió giật, gió mạnh, mưa giông mạnh) gồm Vân Đồn, Cát Bi. Các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh) là Nội Bài, Thọ Xuân.

Nhiều chuyến bay trong ngày hôm nay (17.7) của các hãng hàng không cũng đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của cơn bão.