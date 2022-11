Sân bay Tân Sơn Nhất: Không thể 'bó gối' chờ nhà ga T3

Từ nay đến lúc đó, sân bay lớn nhất cả nước không thể “ngồi im” chấp nhận cảnh người dân bức xúc, hãng bay khốn khổ như hiện nay.

Giải phóng đường băng và bãi đỗ

Sau khi Thanh Niên đăng tải loạt bài Chuyện gì đang xảy ra với những băng chuyền hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất?, bạn đọc liên tục gửi thông tin phản ánh thêm nhiều trường hợp ùn tắc tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã ghi nhận và yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo nguyên nhân, đề xuất phương án giải quyết.

Theo báo cáo của Bộ phận Trực ban trưởng, năng lực phục vụ của Công ty phục vụ mặt đất SAGS chưa đảm bảo về chất lượng dịch vụ khu vực băng chuyền hành lý đến, đặc biệt khung giờ đêm luôn thiếu nhân lực, không đảm bảo thời gian phục vụ theo đúng quy định. Song song, Công ty phục vụ mặt đất chưa cung cấp đầy đủ thông tin thời gian dự kiến trả hành lý, dẫn đến việc khách bức xúc. Trong khi đó, các hãng hàng không thiếu kiểm tra, giám sát đơn vị dịch vụ mặt đất theo cam kết chất lượng dịch vụ đã ký kết về thời gian trả hành lý.

Ngoài ra, về bất cập hạ tầng, do Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang thực hiện thi công đầu bến đỗ số 20 - 21 nên đường công vụ A2 bị bó hẹp khiến các xe Cobus chở khách đến, xe chở hành lý phải xếp hàng chờ đến lượt giải tỏa. Hơn nữa, trong giai đoạn thi công, một số loại xe chuyên dụng như high-lift, wheel-chair phải đậu tại khu vực cửa nhập 3 chiếm dụng thời gian khá lâu, gây chậm tiến độ trả khách và hành lý.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin: Ngoài những nguyên nhân kể trên, năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang bị hạn chế bởi 12 ụ bê tông nằm trong dải lăn của đường lăn W11A thuộc công trình quốc phòng. Thế nên hầu hết các hãng đều muốn đăng ký đậu máy bay qua đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng hệ thống sân đỗ hiện đã chật cứng. Các chuyến bay đêm hạ cánh thường phải đậu rất xa nhà ga, khiến quá trình vận chuyển hành lý về nhà ga lâu hơn.

Hiện công tác phá dỡ 12 ụ bê tông do Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai. Sau khi các ụ này được giải tỏa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm gần 30 vị trí đỗ, đồng thời nâng cấp độ tĩnh không cho phép sân bay khai thác các loại máy bay lớn thân rộng. Cùng với công trình thi công đầu bến đỗ số 20 - 21 dự kiến hoàn thành vào ngày 25.11 tới, khu vực đường lăn, sân đỗ sẽ được giải phóng, tạo không gian cho các phương tiện chở khách, chở hàng di chuyển thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Cải thiện chất lượng dịch vụ

Bên cạnh việc sắp xếp, tạo luồng thông thoáng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đề nghị cần sự phối hợp chặt chẽ của các hãng hàng không, đơn vị dịch vụ mặt đất và Cảng vụ Hàng không miền Nam. Trong đó, Công ty dịch vụ mặt đất cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ về việc cập nhật thông tin thời gian dự kiến trả hành lý; các hãng hàng không tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đơn vị phục vụ mặt đất theo cam kết chất lượng dịch vụ đã ký kết về thời gian trả hành lý để có phương án xin lỗi khách, tránh gây bức xúc cho hành khách về việc phải chờ đợi hành lý. Cảng vụ Hàng không cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt những trường hợp không đúng quy định.





Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nhấn mạnh: Với diện tích nhà ga hiện nay, việc sắp xếp, bố trí thêm các băng tải là bất khả thi, song không thể cứ chỉ trông chờ vào nhà ga T3 sẽ “giải cứu” Tân Sơn Nhất. Trong mọi trường hợp, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Nếu 4 - 5 chuyến bay hạ cánh, trung bình 1 chuyến bay nội địa đường ngắn chở gần 2 tấn hành lý mà chỉ có 2 nhân viên bốc xếp thì dù đường có thông thoáng đến đâu cũng không thể đảm bảo trả hành lý đúng giờ cho khách. Hay như trường hợp thợ máy của hãng hàng không ra trễ khiến máy bay khởi hành trễ, kéo theo trễ dây chuyền hàng loạt chuyến bay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng không thể xử lý, xử phạt mà phụ thuộc vào Cảng vụ Hàng không.

“Nói vậy để thấy muốn cải thiện tình hình sân bay Tân Sơn Nhất trong bối cảnh hạ tầng quá tải hiện nay, cần sự vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng của tất cả các đơn vị”, vị đại diện này nói.

Theo số liệu của Cục Hàng không VN (Bộ GTVT), Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2022, với 94,9% chuyến bay đúng giờ. Tỷ lệ này ở Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt là 85% và 86%. Những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm chuyến của các hãng bao gồm: Trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không; quản lý, điều hành bay; hãng hàng không; thời tiết; máy bay về muộn và lý do khác. Với tỷ trọng 72,2%, tàu bay về muộn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng chậm chuyến của các hãng.

Không phủ nhận hạ tầng quá tải đang là một trong những nguyên nhân chính khiến hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng gây bức xúc trong mắt người dân và du khách, song một chuyên gia hàng không cho rằng những bất cập tại Tân Sơn Nhất đang bộc lộ điểm yếu về hệ thống quản lý, điều hành, khai thác tại các sân bay ở VN.

Nguyên nhân gốc rễ là do độc quyền, khi 21 sân bay do Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) quản lý. Vì chỉ có 1 đơn vị vận hành, khai thác, quản lý nên sẽ không có sự cạnh tranh, không có sự năng động, đa dạng hóa dịch vụ và chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ cho hành khách. Trước đây, hầu hết các dự án mở rộng, sửa chữa, thậm chí xây mới sân bay, Bộ GTVT đều đề xuất giao cho ACV với lý do giúp nhà nước kiểm soát được tài sản chiến lược của quốc gia, chủ động điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh.

“Sân bay của Mỹ có tới 6 - 7 đường cất hạ cánh, nhà ga, mỗi hạng mục do một đơn vị khai thác. VN có các sân bay như Đà Nẵng, Cam Ranh cũng do 2 đơn vị cùng khai thác. Hay như sân bay Vân Đồn do tư nhân đầu tư xây dựng vừa nhanh, vừa đẹp, lại chất lượng, được đầu tư rất nhiều công nghệ tiên tiến. Nếu không nhanh chóng mở đường xã hội hóa hạ tầng sân bay, cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác, quản lý các cảng hàng không thì hạ tầng sẽ tiếp tục trở thành nút thắt kìm hãm sự phát triển của ngành hàng không”, vị chuyên gia này nêu ý kiến.