Sân bay Tân Sơn Nhất lại phá đỉnh, đón lượng khách kỷ lục ngày 27 tết

Theo Kế hoạch bay và phương án khai thác ngày 18.1 từ Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước sẽ phục vụ 912 chuyến bay, tương ứng gần 128.700 hành khách. Số lượng chuyến bay tăng hơn so với dự báo đỉnh cao điểm hôm qua gần 30 chuyến; lượng hành khách dự kiến tăng khoảng 3.500 hành khách.

Trong đó, số hành khách bay đi tại ga quốc nội tăng hơn 10.000 lượt khách, đạt 70.785 khách, chiếm gần 80% tổng 88.744 hành khách bay đến sân bay hôm nay. Lượng hành khách quốc tế giảm nhẹ so với những ngày trước, đạt gần 36.000 hành khách.

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi lại, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. Cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Sân bay cũng đề nghị hành khách hạn chế người nhà đưa, đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng. Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý/tài sản của mình; không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc; nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh soi chiếu để không mất nhiều thời gian, gây ùn tắc khu vực này...

Tuy nhiên, nhìn chung năm nay tình hình ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất không quá căng thẳng như mọi năm do số lượng chuyến bay được trải đều nhiều khung giờ ban đêm, cộng thêm sự chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng với nhiều giải pháp đồng bộ.





Đơn cử, từ khung giờ cao điểm trưa qua (26 âm lịch), dù là ngày dự kiến có số lượng chuyến bay cao nhất dịp cao điểm trước tết nhưng sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn tắc. Từ bên ngoài khu vực đón/trả khách tới bên trong nhà ga, không những không đông đúc mà còn khá thông thoáng.

Trước đó, để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm căng thẳng, sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng thử nghiệm phương án lưu thông của xe Cobus đón trả khách trên đường công vụ A2, đoạn tiếp giáp nhà ga quốc nội, để giảm thiểu ùn tắc. Nhiều vị trí đỗ và đường công vụ A10 đã được đưa vào khai thác để giảm áp lực luồng tuyến cho các hoạt động đón trả khách, vận chuyển hành lý. Cảng đã triển khai 80 vị trí đỗ tàu bay khai thác thương mại, 2 vị trí phục vụ công tác khẩn nguy.

Trong thời gian phục vụ cao điểm vẫn duy trì sử dụng các cửa 15 và 26 để tăng diện tích cho hành khách ngồi chờ. Đồng thời thực hiện việc điều phối luồng tuyến sảnh A, sảnh B; phân luồng hành khách tại ga đến quốc nội…