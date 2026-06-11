Sân chơi sinh viên 'lớn nhất toàn quốc' cho bạn trẻ đam mê marketing tranh tài

Các thí sinh tham dự cuộc thi "Bản lĩnh Marketer" lần thứ 13 năm 2025 ẢNH: BTC

Câu lạc bộ Marketing ở Trường ĐH Ngoại thương (MaC FTU), trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngoại thương, vừa thông báo sẽ chính thức khởi động cuộc thi "Bản lĩnh Marketer" lần thứ 14. Đây được cho là sân chơi lớn nhất cả nước về lĩnh vực marketing do sinh viên tổ chức, có sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giữa sinh viên và doanh nghiệp trong bối cảnh ngành này bị đe dọa bởi công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

"Có tới 4.000 sinh viên tốt nghiệp ngành marketing mỗi năm không thể tìm được việc làm, trong khi 65% doanh nghiệp lại thiếu nguồn nhân lực marketing", ban tổ chức cho hay.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi có 4 vòng thử thách, mô phỏng theo quy trình tuyển dụng và làm việc thực tế tại các tập đoàn đa quốc gia. Trong đó ở vòng 1, thí sinh tham dự theo đội, mỗi đội 2 thành viên để cùng giải quyết bàn toán kinh doanh do ban tổ chức đề ra trong tối đa 72 giờ.

Tới vòng 2, những gương mặt thắng cuộc tiếp tục giải quyết bài toán kinh doanh khác dưới hình thức cá nhân, từ suy nghĩ ý tưởng tới trình bày dự án trực tuyến và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. 20 cá nhân xuất sắc nhất tiếp tục dự thi vòng 3 - được tổ chức thành 2 vòng đồng đội khác nhau - để chọn ra 6 thí sinh cuối cùng dự thi chung kết theo hình thức tranh biện nhóm và cá nhân để tìm ra danh hiệu quán quân.

Không chỉ là một sân chơi tranh tài, ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi còn mở ra cho thí sinh nhiều cơ hội bứt phá trong nghề nghiệp. Thông qua lộ trình thử thách kết hợp chuỗi sự kiện bổ trợ bên lề, thí sinh không chỉ được mài giũa tư duy chiến lược sắc bén mà còn phát triển các kỹ năng mềm cốt lõi để sẵn sàng tạo dấu ấn cá nhân, theo ban tổ chức.

Cổng đăng ký chương trình sẽ chính thức mở từ ngày 14.6 đến hết 8.7.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện ban tổ chức chương trình thông tin: chương trình do nhiều bạn sinh viên trực tiếp vận hành từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tổ chức và đánh giá các thí sinh, chương trình còn có sự đồng hành và cố vấn chuyên môn từ hội đồng ban giám khảo là những chuyên gia, nhà quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn lớn...

"Bản lĩnh Marketer" là cuộc thi được tổ chức thường niên bởi MaC FTU, từng thu hút hơn 22.000 sinh viên tới từ hơn 50 trường ĐH trong nước và quốc tế. Cuộc thi từng hợp tác với các chuyên gia đầu ngành đến từ các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Nestlé, Panasonic, Microsoft, TikTok, Grab...