Sân chơi trí tuệ, bổ ích tìm hiểu về thương mại điện tử

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương), thành công của cuộc thi góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng an toàn, thông minh và có trách nhiệm trong thương mại điện tử; đưa pháp luật đến gần hơn với sinh viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Ban tổ chức lựa chọn ban giám khảo gồm những cá nhân có uy tín, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, báo chí truyền thông và nghệ thuật...

Nhà báo Ngô Bá Lục đánh giá, đây là cuộc thi mang tính thực tiễn cao khi các đội thi phải xử lý nhiều tình huống cụ thể như; kinh doanh hàng giả qua hình thức livestream, quảng cáo sai sự thật, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, người tham gia có thể nhận thức rõ rằng pháp luật không xa rời cuộc sống mà hiện diện ngay trong giao dịch hằng ngày trên môi trường số.

Đại diện đội thi giành giải nhất, bạn Nguyễn Huyền Trang (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) cho rằng, cuộc thi giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử, đây chính là "tấm khiên" quan trọng giúp người trẻ tránh bị lừa đảo, lợi dụng.