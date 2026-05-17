Vũ Thơ
17/05/2026 15:33 GMT+7

Ngày 17.5, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.Hà Nội phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 31 năm 2026.

Hội thi được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026) và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội thi Tin học trẻ TP.Hà Nội đã trở thành sân chơi trí tuệ dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT

ẢNH: BẢO LÂM

Phát biểu khai mạc hội thi, đại diện ban tổ chức cho biết qua 31 năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ TP.Hà Nội đã trở thành sân chơi trí tuệ dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo ban tổ chức, vòng sơ khảo diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.5 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút 77 đơn vị với gần 1.700 thí sinh tham gia. Sau vòng sơ loại, 528 thí sinh xuất sắc được lựa chọn bước vào vòng chung kết ở 8 bảng thi theo từng cấp học và nội dung thi.

Nhiều sản phẩm phần mềm sáng tạo

Các nội dung thi năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành, đề cao tính ứng dụng và sáng tạo. Nhiều sản phẩm phần mềm sáng tạo của thí sinh được đánh giá có tính thực tiễn cao, gắn với nhu cầu đời sống và giáo dục.

Tiêu biểu có các sản phẩm như hệ thống hỗ trợ người khiếm thính bằng nhận diện ký hiệu tay; hệ thống cảnh báo và gợi ý xử lý tình huống nguy hiểm cho trẻ em ứng dụng AI và IoT; robot tuần tra, giám sát tại khu vực nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia vòng chung kết hội thi

ẢNH: BẢO LÂM

Ngoài ra, nhiều sản phẩm khai thác yếu tố lịch sử, văn hóa cũng thu hút sự chú ý như phần mềm mô phỏng Giải phóng miền Nam 30.4, học lịch sử qua phần mềm thực tế ảo hay phần mềm Di sản số Ba Vì.

Theo ban tổ chức, hội thi không chỉ tạo môi trường để thiếu nhi thủ đô giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin mà còn góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi Hà Nội. Đây cũng là dịp để phát hiện những học sinh có năng lực nổi bật, qua đó tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.

