Sàn gỗ Quang Anh - Tổng kho vật tư nội thất sàn gỗ các loại

Với kho hàng lớn, luôn có sẵn hơn 500 mẫu mã thuộc các phân khúc khác nhau, Quang Anh mang đến giải pháp toàn diện cho hạng mục hoàn thiện sàn và tường - gồm:

Sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, sàn nhựa giả gỗ giá rẻ, sàn ngoài trời.

Tấm ốp: PVC vân đá, lam sóng, than tre, nano, ốp trần, tấm ốp ngoài trời.

Phụ kiện thi công đồng bộ: nẹp, len tường, foam, khung xương, keo dán…

Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp hàng chính hãng, giá bán minh bạch, giao nhanh trong ngày và hỗ trợ thi công đúng kỹ thuật - bảo hành rõ ràng.

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và thợ thi công tay nghề cao, Sàn gỗ Quang Anh không chỉ bán vật liệu, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình kiến tạo không gian sống và làm việc hoàn chỉnh, thẩm mỹ, bền lâu.