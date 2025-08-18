Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Sàn gỗ Quang Anh - Tổng kho vật tư nội thất sàn gỗ các loại

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
18/08/2025 17:12 GMT+7

Sàn gỗ Quang Anh là thương hiệu chuyên cung cấp sàn gỗ giá rẻ, sàn nhựa và các dòng tấm ốp đa dạng tại TP.HCM, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật tư cho các công trình nhà ở, văn phòng, showroom, chung cư...

Sàn gỗ Quang Anh - Tổng kho vật tư nội thất sàn gỗ các loại - Ảnh 1.

Với kho hàng lớn, luôn có sẵn hơn 500 mẫu mã thuộc các phân khúc khác nhau, Quang Anh mang đến giải pháp toàn diện cho hạng mục hoàn thiện sàn và tường - gồm:

  • Sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, sàn nhựa giả gỗ giá rẻ, sàn ngoài trời.
  • Tấm ốp: PVC vân đá, lam sóng, than tre, nano, ốp trần, tấm ốp ngoài trời.
  • Phụ kiện thi công đồng bộ: nẹp, len tường, foam, khung xương, keo dán…

Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp hàng chính hãng, giá bán minh bạch, giao nhanh trong ngày và hỗ trợ thi công đúng kỹ thuật - bảo hành rõ ràng.

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và thợ thi công tay nghề cao, Sàn gỗ Quang Anh không chỉ bán vật liệu, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình kiến tạo không gian sống và làm việc hoàn chỉnh, thẩm mỹ, bền lâu.

Thông tin liên hệ:

SÀN GỖ QUANG ANH - Chuyên cung cấp sàn gỗ & tấm ốp chính hãng
Công ty TNHH vật tư thiết bị nội thất QUANG ANH

  • MST: 0318337245
  • Địa chỉ: 143/12 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, TP.HCM
  • Hotline: 0936 222 434
  • Website: https://khovansan24h.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/quanganhdecornoithat/
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@quanganhdecornoithat

Đến trực tiếp kho để xem mẫu - hoặc gọi ngay để được báo giá và tư vấn chi tiết cho công trình của bạn!

Khám phá thêm chủ đề

Sàn gỗ Quang Anh Tổng kho vật tư nội thất sàn gỗ sàn gỗ giá rẻ sàn nhựa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận