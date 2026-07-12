Sân khấu gặp sự cố, 'Em xinh' Orange hát chay 'chữa cháy'

Orange trình diễn bùng nổ cùng MONO, Quang Hùng MasterD

Tối 11.7, SAO Concert quay trở lại với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ đang được yêu mến như Dương Domic, Captain Boy, Quang Hùng MasterD, Vương Bình, GreyD, JeyB, MONO, Orange và Phùng Khánh Linh. Chương trình gồm 38 tiết mục được chia thành 5 chương theo chủ đề ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Orange hòa giọng cùng khán giả trong lúc chờ bộ phận kỹ thuật xử lý sự cố ẢNH: BTC

Ngoài những màn biểu diễn bùng nổ, nhạc sĩ Huy Tuấn cùng với Phùng Khánh Linh, Grey D, Orange gây chú ý khi tổ chức sinh nhật bất ngờ dành cho Vương Bình ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ đón nhận lời chúc mừng tuổi mới từ đồng nghiệp và khán giả.

Ở gần cuối đêm diễn, chương trình gặp phải sự cố. Cụ thể, trước phần biểu diễn solo của Orange, hoạt cảnh trang trí trên sân khấu vẫn chưa chuẩn bị xong, không chạy được tiết mục nên nữ ca sĩ chuyển sang hát chay và giao lưu với khán giả trong lúc ê-kíp xử lý kỹ thuật. Ngoài ra, chương trình còn gặp trục trặc âm thanh trong phần trò chơi Cuộc chiến giữa các vì sao dành cho fan. Tuy khán giả đã lên sân khấu và sẵn sàng tham gia nhưng sau đó không thể bắt đầu trò chơi vì nhạc không chạy. MC Quang Huy phải gửi lời xin lỗi và tặng quà cho những khán giả này. Kết thúc chương trình, Quang Hùng MasterD cùng các ca sĩ gửi đến khán giả bản hit Cảm ơn tình yêu thay cho lời tạm biệt.