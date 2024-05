Sân khấu Quốc Thảo mời nam vương thế giới diễn kịch thiếu nhi

Cao Xuân Tài đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Man of the world 2018. Với ngoại hình sáng sân khấu, anh từng tham gia đóng phim, quảng cáo, làm MC, tham gia gameshow, giám khảo nhiều chương trình… Nay anh xuất hiện trên sân khấu kịch, lại là kịch thiếu nhi, khiến mọi người bất ngờ.

Cao Xuân Tài vai hoàng tử Bình Minh và Minh Châu vai công chúa Ban Mai H.K

Anh vào vai hoàng tử Bình Minh, nhưng bị vua cha đuổi ra khỏi hoàng cung để tự sinh tồn, bởi chính tinh thần tự lập, không chịu dựa dẫm gia đình. Hoàng tử đem theo vợ (công chúa Ban Mai) và hai con (Thái Dương, Ánh Dương) ra đảo, vượt biết bao sóng gió, trở ngại, hiểm nguy, cuối cùng với nỗ lực, ý chí của mình, gia đình hoàng tử đã biến hòn đảo thành nơi yên bình, tươi đẹp, đáng sống dành cho con người và cả muôn thú. Khán giả nhí sẽ thú vị với những chi tiết giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, sẽ thấm thía thông điệp bảo vệ thiên nhiên, và đắm mình trong thế giới âm nhạc, màu sắc của vở kịch.

Sân khấu của Đảo muôn màu - Cuộc thử thách sinh tồn thu hút với tạo hình muôn thú và trang phục rực rỡ. Những con công, đại bàng, cáo, sóc, khỉ, cây cổ thụ… làm nên thế giới mộng mơ và đầy tưởng tượng cho các em nhỏ. Những trận đại chiến với màn nhào lộn, đu dây toàn thao tác khó, nhưng "ông thầy" Quốc Thảo đã dạy học trò rất kỹ trong các khóa học nên các em thể hiện rất điêu luyện. Thực sự cả vở ngoài Quốc Thảo đóng vai lão quan Nhá Nhem xấu xa, mưu mô và Cao Xuân Tài vai hoàng tử Bình Minh, các vai còn lại đều do học trò của Quốc Thảo đảm nhiệm, như Bảo Minh, Hương Mi, Gia Lợi, Hài Hòa, Hữu Phúc, Kim Quốc Nhân, Vương Thanh Tâm, Nguyên Bảo… Các em rất thanh xuân và đầy năng lượng, khiến sàn diễn càng gần với khán giả nhí.

Hài Hòa vai hoàng tử Chói Lóa, Quốc Thảo vai quan Nhá Nhem H.K

Càng thú vị khi biết mấy chục bộ trang phục rực rỡ đều do thầy trò của đạo diễn Quốc Thảo tự thiết kế, tự may. Trong một clip đăng trên Facebook, thấy Quốc Thảo ngồi đạp máy may veo veo, thật đáng nể. Anh nói: "Trong các khóa học, tôi luôn bắt học trò tự thiết kế trang phục, tôi chỉ hỗ trợ, chỉnh sửa lại thôi. Các em phải biết xoay sở để làm nghề trong hoàn cảnh khó khăn, eo hẹp kinh phí, tìm mọi cách làm nghề cho được, chứ không phải ngồi đó trách móc hoặc mong chờ kinh phí dồi dào. Làm mãi thành quen. Hồi đó ở sân khấu nhỏ 81 Trần Quốc Thảo, giờ ra sân khấu Phú Nhuận lớn hơn trước, thì các em cũng làm được. Tôi dựng vở thiếu nhi cũng là cách cho các em tự trải nghiệm nhiều thứ trong nghề".

Thêm một vở kịch vào mùa hè đâu chỉ dành cho khán giả mà còn cho diễn viên trẻ có thêm đất, thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, làm nên những thế hệ nghệ sĩ kế thừa.