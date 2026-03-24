Sân khấu Thiên Đăng diễn kịch cảm tác từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Cảm tác từ truyện ngắn Không có vua của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, tác phẩm xoáy sâu vào những rạn nứt âm ỉ từ khi người anh cả lấy vợ. Các tấm vách ngăn mỏng manh phân chia diện tích sinh hoạt không còn đủ vững chắc trước những ẩn ức bản năng và sự tàn nhẫn len lỏi trong tâm trí con người.

NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, và NSND Kim Xuân trong vở Chung nhà ẢNH: H.K

Điểm tựa tinh thần của vở diễn là NSND Kim Xuân trong vai bà mẹ Nam bộ tỉ mỉ, chu đáo trong từng cử chỉ. Sự bao dung của người mẹ nghèo như vòng tay ấm áp, thấu suốt mọi lầm lạc của đàn con. Từng đứa con đã ôm chân mẹ để tìm sự cứu rỗi giữa những rối ren đúng - sai của cuộc đời. Tiếng vỗ về của bà không chỉ xoa dịu nhân vật mà còn khiến khán giả thổn thức. Cuối cùng, người ta nhận ra gia đình vẫn có hơi ấm của tình thân, dù xung đột, mâu thuẫn nhưng vẫn có thể kết nối, chở che cho nhau.

NSƯT Thành Lộc vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi hóa thân thành Phước "khùng", một người thiểu năng. Trong thân xác một người lớn nhưng tâm hồn mãi là đứa trẻ ngây ngô, Phước trở thành nơi trú ngụ của sự trong trẻo tin yêu. Mỗi khi gia đình xảy ra biến cố, tiếng gọi "Phước ơi" vang lên như một lời khẩn cầu sự hồn nhiên giữa những toan tính đời thường. Nhân vật này tạo đất diễn đắt giá cho Thành Lộc, bởi thiểu năng có lúc khờ nhưng có lúc lại rất "khôn", tha hồ cho nghệ sĩ biến hóa thú vị. Khán giả cảm động với Thành Lộc nhưng cũng cười ngất ngây vì nét dễ thương của Phước.

Lê Phương trong vai Xuân mang đến nét diễn đằm thắm, tận tụy của người phụ nữ VN. Lê Hoàng Giang cũng tạo dấu ấn với nhân vật Dân thô mộc, bình dị của người đàn ông ít học nhưng âm thầm thương yêu các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, NSƯT Hữu Châu trong vai Sỹ, người anh cả, chân bị tật, khiến khán giả nể kỹ thuật biểu diễn của anh.

Sức nặng phản diện được dồn vào Hoàng Thái Quốc (vai Tình) với những chuyển biến tâm lý sắc sảo, khiến người xem vừa ghét vừa sợ. Thái Quốc rất hiền lành nhưng khi cần hóa thân thì anh lại giỏi bất ngờ. Trong khi đó, Trương Hạ được "đo ni đóng giầy" cho vai Đức - người em út đầy hoài bão nhưng dễ sa chân vào nông nổi. Thực lực của dàn diễn viên đã tạo nên câu chuyện tình thân được kể bằng ngôn ngữ sân khấu tinh tế, giàu cảm xúc.