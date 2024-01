Săn loạt đồ dùng cầu may mắn cho năm mới sale khủng ngày 15.1 trên Shopee

Mở màn cho năm 2024, Shopee đã tung ra loạt sản phẩm mang ý nghĩa may mắn đi cùng mức giá cực yêu thương tại sự kiện "15.1 Shopee Live Tết Sale" - dịp sale lớn nhất mùa tết này của Shopee. Đặc biệt, chiều lòng tín đồ shopping, sàn Cam còn "lì xì" năm mới cho người dùng bằng loạt deal giảm đến 90% (*), ưu đãi mua 1 tặng 1 cho ngành hàng Thời trang và Mỹ phẩm cùng "đặc sản" miễn hết phí ship quen thuộc.

Đừng quên đặt lịch xem Shopee Live mỗi ngày để săn ngay loạt deal "khủng", sản phẩm xịn và vô vàn voucher cực giá trị khác từ sàn Cam bạn nhé!

Đồ gốm thu hút tài lộc

Theo quan niệm dân gian những món đồ gốm sứ mang thuộc tính Thổ và Hỏa sẽ giúp tăng sinh khí ngôi nhà, cân bằng ngũ hành, đem lại may mắn gia chủ và thu hút lộc vào những ngày đầu năm. Tham khảo bình hoa Bát Tràng hoặc bộ bát đĩa gốm từ Chum Decor dưới đây nếu đang tìm kiếm những sản phẩm gốm mang lại cảm giác ấm áp và đầy "chất nghệ" cho không gian của gia đình bạn. Bạn cũng có thể sắm các item dành tặng cho những người thân yêu như một lời chúc may mắn, bình an trong năm mới Giáp Thìn.

Sắm đồ gốm đầu năm mới có ý nghĩa thu hút may mắn, tài lộc cho gia chủ

Đôi giày xịn xuất hành hanh thông năm mới

Đúng như câu nói "Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tốt đẹp", tết này hãy sắm ngay một đôi giày xịn để có sự khởi đầu thuận lợi trong năm mới bạn nhé! Với cánh mày râu, bạn không nên bỏ qua đôi giày da Chelsea boots cá tính xen lẫn một chút phóng khoáng dưới đây. Sở hữu phần mũi giày nhọn được vát nhẹ tinh tế cùng chất da tổng hợp chống nhăn, đế đúc cực êm chân, item này sẽ "hợp rơ" với hầu hết các loại trang phục từ quần thể thao, quần jeans đến quần kaki.

Nếu đôi giày da Chelsea Boots sở hữu lớp lót giày có lỗ thông khí thoáng chân, chân đế chống trượt tốt thì đôi giày cao gót slingback chính là một item "hack" chiều cao cực hiệu quả cho những cô nàng "nấm lùn" khi sở hữu phần đế cao đến 8cm!

Hội chị em không nên ganh tỵ với cánh mày râu khi Shopee cũng có một đôi giày cao gót Slingback hack dáng trong dịp siêu sale lần này. Được làm từ chất liệu da PU mềm cùng đế cao su nhiệt dẻo cao cấp, item này vô cùng "nịnh chân" phái đẹp khi mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ái khi di chuyển giúp bạn tha hồ du xuân cả ngày dài.

Bên cạnh các deal hời trên, đừng quên tận hưởng ưu đãi miễn hết phí ship với voucher Freeship Xtra giảm đến 300.000 đồng đã có sẵn trong ví voucher. Đặc biệt, từ ngày 1.1 đến 31.1.2024, người dùng có cơ hội săn thêm mã freeship đến 300.000 đồng và mã giảm giá đến 100.000 đồng mỗi ngày khi mua sắm các sản phẩm có gắn nhãn Freeship Xtra. Chi tiết: https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen

Chưa dừng lại, nhằm trợ lực cho người dùng thỏa sức muốn sắm dịp đầu năm, Shopee còn chiêu đãi tín đồ shopping bằng vô vàn voucher xịn mịn được tung ra xuyên suốt sự kiện như: voucher giảm đến 100.000 đồng cho đơn từ 750.000 đồng, giảm đến 200.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng và voucher giảm đến 500.000 đồng cho đơn từ 1.5 triệu đồng. Tất cả các voucher này đều có số lượng giới hạn vào mỗi khung giờ sale, đừng quên đặt lịch lên Shopee mỗi ngày để "xí" phần ngay bạn nhé!

Combo deal hời và voucher siêu giá trị chính là "vũ khí hủy diệt" tại "15.1 Shopee Live Tết Sale" - sự kiện siêu sale lớn nhất mùa tết của Shopee mà bạn không nên bỏ lỡ!

Ưu đãi tăng thêm từ ShopeePay và đối tác Shopee

Trong khuôn khổ sự kiện, Ví ShopeePay tặng người dùng voucher mua sắm tết giảm đến 50%, ưu đãi giảm 30.000 đồng khi nhập mã SPP30KLIVESALE và voucher mua vé máy bay giảm ngay 100.000 đồng. Truy cập https://shopee.vn/m/shopeepay để xem thêm ưu đãi cho ShopeeFood và xe khách Phương Trang.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng VPBank Shopee và Standard Chartered còn được giảm đến 350.000 đồng khi thanh toán đơn hàng vào ngày 15.1, nhà hàng Hana Ya Shiki giảm 200.000 đồng cho hóa đơn từ 1.5 triệu đồng. Xem thêm tại: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac.

Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn, Shopee còn chiêu đãi người dùng bằng "bữa tiệc" giải trí hấp dẫn mang tên "Chuyện Vui Sốp Pi 15.1". Chương trình được phát sóng lúc 11h45 ngày 15.1 trên kênh Today TV và SCTV4, phát lại vào 12h15 cùng ngày trên đài Truyền hình Đồng Tháp và livestream trên ứng dụng Shopee trong cả hai khung giờ. Tham gia Lắc Siêu Xu chia kho 45 triệu Shopee xu, săn siêu quà, nhận Lì Xì Voucher Phát Lộc và nhiều voucher độc quyền từ Samsung, Philips, 3CE tại https://shopee.vn/chuyenvuisoppi-151.

(*) Hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung 30 ngày ngay trước Tết Nguyên đán 2024 (11.1.2024 - 12.2.2024)