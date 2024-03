Sân Mỹ Đình đẹp long lanh, chờ tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở Bung Karno

Là nơi sẽ diễn ra trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, dĩ nhiên sân Mỹ Đình được người trong cuộc và dư luận cũng như khán giả đặc biệt quan tâm. Liên Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ cách đây vài tháng, trong đó có nhiều điều khoản rất quan trọng. Như mặt sân, an ninh, điện nước, các phòng chức năng, âm thanh, ánh sáng.

Khu Liên hợp phải đảm bảo nguồn điện (gồm nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất điện).





Sân Mỹ Đình sáng 20.3 Đ.Huy





Đến thời điểm hiện tại, các phòng chức năng đã được vệ sinh sạch sẽ, gồm phòng thay đồ hai đội, phòng giám sát trọng tài, giám sát trận đấu, phòng họp báo.

Đặc biệt mặt cỏ sân Mỹ Đình đã và đang được chăm sóc rất kỹ. Suốt 6 tháng qua, khu liên hợp Mỹ Đình không tổ chức sự kiện lớn nào liên quan đến mặt sân, đảm bảo cho cỏ không bị chết. Thời tiết Hà Nội thời gian không tốt, rét, nồm ẩm kéo dài nên việc chăm cỏ sẽ khó khăn hơn. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, sáng 20.3, mặt sân rất ổn, xanh mướt, các hàng ghế trên khán đài khá sạch sẽ. Do đây là trận đấu không có VAR nên BTC trận đấu không cần bố trí phòng VAR.

Dự kiến, ngày 26.3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cử các quan chức cao cấp đến Việt Nam để kiểm tra sân Mỹ Đình.

Các công nhân chăm sóc mặt sân

Khán đài sạch sẽ Đ.Huy

Chiều 19.3, đại diện VFF và các đơn vị liên quan đã có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình ngày 26.3 tới.



Cuộc họp có sự tham dự của Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu; Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an; đại diện Công an TP.Hà Nội; đại diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia; đại diện Công ty KTC Việt Nam.

BTC họp với các cơ quan chức năng, bàn kế hoạch an ninh an toàn trận đấu

Giá vé xem trận lượt về

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.



Trong các ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của BTC. Sau khi thảo luận cùng các đơn vị liên quan, BTC thống nhất sẽ mở 6 cổng tại sân Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.



Bên cạnh đó, các bộ phận an ninh cũng được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình, giúp cho việc mua vé của khán giả được thuận tiện và nhanh chóng.



Mọi công tác tổ chức cho trận đấu ngày 26.3 đã được chuẩn bị kỹ. Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng, chờ tin thắng trận của đội tuyển Việt Nam trên sân khách Bung Karno vào ngày 21.3.