Sân Mỹ Đình không bị ‘bỏ rơi’, VAR sắp chứng kiến ông Vũ Tiến Thành và HAGL đấu trí

VAR xuất hiện đủ các trận vòng 12 V-League

Ngày 8.2 sẽ diễn ra 3 trận đấu mà kết quả thắng thua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua nhóm dưới và nhóm đầu nên được giới chuyên môn đánh giá rất kịch tính, khó lường.

Trận đấu sớm nhất là trận cầu giữa đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định đón tiếp CLB SHB Đà Nẵng (18 giờ, sân Quy Nhơn, VAR hỗ trợ). Đội bóng đất võ vẫn đang trên hành trình cố gắng thoát càng xa càng tốt nhóm cuối, trong đó có sự đeo bám của chính CLB SHB Đà Nẵng – đội bóng tạm cuối bảng. Đội bóng sông Hàn – với tướng mới trên ghế huấn luyện, vẫn chưa biết chiến thắng và vô cùng khát khao có được điều này để sớm vực dậy tinh thần, khí thế. Vì vậy, trận cầu dự báo rất khó đoán định!





VAR trên sân Hàng Đẫy Ảnh: Minh Tú

Một đội bóng khác xếp ngay trên CLB SHB Đà Nẵng là đội bóng Hải Phòng cũng ra quân trong ngày 8.2 khi tiếp đón CLB TP.HCM (19 giờ, sân Lạch Tray, VAR hỗ trợ).

Nhiều năm gần đây, đội bóng đất Cảng mới lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay (xếp kế cuối). Chiến thắng là điều chắc chắn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng tới trước CLB TP.HCM. Đây là cơ hội cho đội chủ nhà bởi CLB TP.HCM tuy xếp hạng cao hơn nhưng thực lực không vượt trội so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, “chiến hạm đỏ” cho thấy họ cũng rất bản lĩnh trên sân khách khi những trận gần đây cầm hòa được các đội chủ nhà Hà Tĩnh (vòng 9), HAGL (vòng 10).

Highlight CLB Hà Nội 0-1 CLB HAGL | Vòng 11 V-League 2024-2025

VAR không thể thiếu tại V-League

Trận đấu còn lại trong ngày 8.2 là cuộc đụng độ giữa CLB Thể Công Viettel và HAGL (19 giờ 15, sân Mỹ Đình, VAR hỗ trợ). CLB Thể Công Viettel đang tiến lên trên đỉnh bảng xếp hạng và cần chiến thắng để đua tranh cùng các đối thủ khác. CLB HAGL đang trẻ hóa nhưng họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt, thậm chí là đội bóng có thể tạo bất ngờ lớn (như chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội ở vòng 11). Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành, HLV Quang Trãi cùng HAGL đấu trí với HLV Nguyễn Đức Thắng.

Khi đội tuyển Việt Nam không chọn sân Mỹ Đình để thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, sân này vẫn là nơi tổ chức V-League (sân nhà của Thể Công Viettel).

Ngày 9.2, vòng 12 tiếp tục với 2 cặp đấu hấp dẫn tại sân Tam Kỳ và Hàng Đẫy. Lúc 17 giờ, CLB Quảng Nam sẽ tiếp đón CLB Bình Dương (VAR hỗ trợ). Đây là trận đấu “mở hàng” tại sân Tam Kỳ sau thời gian dài sửa chữa. Chính vì vậy, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hướng tới chiến thắng để “khai xuân như ý”, đồng thời tích lũy điểm số trên đường đua trụ hạng.

Thử thách của đội chủ nhà là không nhỏ khi CLB Bình Dương đang dần ổn định dưới triều đại HLV mới và cũng sẵn sàng hướng tới 3 điểm trên sân Tam Kỳ. CLB Hà Nội có trận tiếp đón CLB SLNA cũng rất hấp dẫn (19 giờ, sân Hàng Đẫy, VAR hỗ trợ).

CLB Hà Nội đang trên đường tìm lại ánh hào quang xưa với việc có nhiều thay đổi tích cực để đua với các ứng viên khác. Thử thách của đội chủ nhà mang tên SLNA tưởng dễ mà lại không hề dễ. Đội bóng xứ Nghệ là tập thể trẻ nhưng những vòng đấu gần đây toàn “gây sốc” khi cầm hòa CLB CAHN (vòng 10), thắng nghẹt thở Bình Dương (vòng 11). CLB SLNA cho thấy họ không e dè trước các đội bóng thuộc nhóm trên, và đó chính là vũ khí của đội bóng này.

Trận đấu khép lại vòng 12 là cuộc so tài giữa CLB Hà Tĩnh gặp CLB Công an Hà Nội (18 giờ, ngày 10.2, sân Hà Tĩnh, VAR hỗ trợ). Đội chủ nhà đang cho thấy họ không còn là “hiện tượng” mà thực sự đã “lột xác” so với chính mình ở mùa giải trước để trở thành đội bóng khó bị đánh bại (chưa thua trận nào ở mùa giải 2024 - 2025). CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng trước chủ nhà để trở lại đường đua vô địch, trước khi có thể là quá trễ vì bị bỏ lại quá sâu. CLB Hà Tĩnh như hòn đá tảng thử thách thực sự dàn sao của đội khách.