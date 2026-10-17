Sản phẩm Cholimex Food đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Việc tiếp tục được công nhận ghi nhận những nỗ lực của Cholimex Food trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường.

Ông Diệp Nam Hải - Tổng giám Đốc Cholimex Food - nhận chứng nhận Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Ông Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc Cholimex Food - chia sẻ: "Việc lần thứ tư được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để Cholimex Food tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới sản phẩm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi xác định chất lượng và niềm tin của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững".

Trải qua hơn 40 năm phát triển, Cholimex Food không ngừng đầu tư công nghệ, chuẩn hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực quản lý chất lượng. Tháng 4.2025, doanh nghiệp đưa vào vận hành nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (Tây Ninh). Với hai nhà máy hiện đại và hơn 3.000 lao động, công ty có năng lực sản xuất khoảng 400 triệu chai gia vị, nước chấm và 6.000 tấn thực phẩm đông lạnh mỗi năm. Hoạt động sản xuất được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, BRC, cùng các chứng nhận HALAL cho thị trường Hồi giáo; KOSHER cho thị trường Do Thái giáo; ASC khẳng định cam kết sản xuất bền vững. Ngoài ra, Cholimex Food đã được cấp mã EU Code (DL62, NM556, TS 1265, KL 1282) tạo nền tảng vững chắc để công ty xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU). Doanh thu năm 2026 ước đạt hơn 4.500 tỉ đồng.

Nhà máy chế biến thực phẩm Cholimex Food thứ hai tại KCN Vĩnh Lộc 2 - tỉnh Tây Ninh

Đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, bên cạnh các sản phẩm quen thuộc như tương ớt, tương cà và sa tế tôm, Cholimex Food liên tục phát triển các dòng xốt gia vị tiện lợi như xốt ướp thịt nướng, xốt xá xíu, xốt bò kho, xốt bún bò… giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian chế biến mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của món ăn Việt. Các sản phẩm thực phẩm đông lạnh như chả giò, há cảo… cũng được cải tiến nhằm mang đến giải pháp bữa ăn nhanh gọn, đa dạng và tiện lợi.

Sản phẩm Cholimex Food đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Song song với phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu trong quản trị sản xuất, kinh doanh và hệ thống phân phối, đồng thời mở rộng các kênh thương mại điện tử. Hướng đến phát triển bền vững, Cholimex Food từng bước ứng dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời (solar) tại các nhà máy, góp phần tiết giảm chi phí và giảm tác động đến môi trường.

Đến nay, sản phẩm Cholimex Food đã xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện diện tại nhiều hệ thống bán lẻ quốc tế. Tại Việt Nam, công ty phát triển mạng lưới gồm 130 nhà phân phối, khoảng 100.000 điểm bán lẻ, gần 5.000 nhà hàng và 9.000 siêu thị trên toàn quốc.

Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới làm động lực và nhu cầu người tiêu dùng làm trọng tâm, Cholimex Food tiếp tục theo đuổi mục tiêu gìn giữ hương vị Việt, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.