Sản phẩm ColosGain của VitaDairy vào Top 10 The Best of Việt Nam 2024

VitaDairy khẳng định vị thế doanh nghiệp bằng thành tựu khoa học trong mỗi sản phẩm

Vừa qua, VitaDairy bứt tốc ngoạn mục lên vị trí Top 2 về doanh thu sữa bột trẻ em tại Việt Nam (theo số liệu nghiên cứu thị trường của NielsenIQ tháng 5.2024), những năm gần đây, VitaDairy và các nhãn hàng của mình đã trở thành tham chiếu về tốc độ phát triển vượt trội trên các bảng số liệu của nhiều công ty trong và ngoài nước. Thành quả này nhờ vào sự kiên định theo đuổi mục tiêu vì con người, đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu khoa học dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc thể trạng của người Việt Nam của doanh nghiệp.

Mặt khác, với lợi thế là đối tác số 1 của Tập đoàn Sữa non Pantheryx (Hoa Kỳ), VitaDairy đã thành công ứng dụng Sữa non ColosIgG24h vào các sản phẩm dinh dưỡng mang lại hiệu quả tăng cường miễn dịch cho trẻ em và người lớn. Sữa non ColosIgG 24h là nguyên liệu sữa non quý, được thu trong vòng 24 giờ đầu từ các trang trại hàng đầu tại Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao vượt trội.

Trong bối cảnh nhu cầu của các mẹ bỉm ngày càng khắt khe thì sự công nhận này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội của sản phẩm mà còn cho thấy hướng đi khác biệt của VitaDairy đã tạo nên những dấu ấn và định vị riêng trên thị trường ngành sữa.