Sản phẩm điện hóa mở rộng, CEO Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ về lợi thế thương hiệu

Khi ô-tô thuần điện và hybrid sạc ngoài (PHEV) không còn quá xa lạ ở Việt Nam, câu chuyện của một thương hiệu xe sang với di sản trăm năm không nằm ở việc phô diễn công nghệ hay chạy theo xu hướng, mà ở cách mang tiến bộ vào giá trị thực tiễn.





Trong cuộc phỏng vấn với Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, ông René Neumann chia sẻ về chiến lược mở rộng và ra mắt danh sản phẩm điện hóa thông qua sự kiện The Icons, Electrified (từ ngày 29.10 đến 1.11), bên cạnh việc đem đến trải nghiệm xa xỉ hiện đại đến khách hàng.

Sau 5 năm, Việt Nam hầu như đều có đủ các hình thái về xe điện hóa. Mercedes-Benz thích ứng thế nào với những thay đổi của thị trường?

Xu hướng điện hóa đang diễn ra trên toàn cầu và ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Theo số liệu báo cáo từ thị trường, xe điện hóa ở Việt Nam chiếm gần 50% lượng xe đăng ký mới trong nửa đầu năm 2026. Việt Nam cũng là thị trường ô tô tăng trưởng bậc nhất trong nhóm sáu thị trường lớn tại Đông Nam Á.

Nhưng để hiểu khách hàng, chúng tôi cần nhìn xa hơn những con số. Nhu cầu sử dụng ô-tô tại Việt Nam rất đa dạng. Một người sống tại TP.HCM hay Hà Nội có thể có thói quen di chuyển và điều kiện tiếp cận trạm sạc khác với khách hàng ở những địa phương khác. Năm nay, chúng tôi mở rộng danh mục với các thế hệ xe thuần điện và PHEV mới, nhằm đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu sử dụng xe của khách hàng.

Đâu sẽ là mẫu xe đáng chú ý ở sự kiện lần này?

Chúng tôi sẽ giới thiệu CLA thuần điện cùng bốn mẫu xe PHEV thuộc các dòng GLC, E-Class, S-Class và Mercedes-Maybach S-Class.

Trong đó, mẫu CLA 200 electric thuần điện được đưa đến Việt Nam chỉ vài tháng sau khi ra mắt tại châu Âu, mang những công nghệ mới nhất của Mercedes-Benz đến gần hơn với khách hàng trong nước. Đây là mẫu xe hướng đến những người dùng trẻ tại đô thị, quan tâm đến công nghệ và những trải nghiệm mới.

CLA cũng đã nhận được nhiều giải thưởng từ giới chuyên môn quốc tế, trong đó có danh hiệu "Car of the Year 2026" tại châu Âu cùng hơn 10 giải thưởng khác.

Xe động cơ đốt trong sẽ giữ vai trò gì trong danh mục sản phẩm của hãng?

Xe động cơ đốt trong vẫn phù hợp với những người thường xuyên đi đường dài và ưu tiên việc tiếp nhiên liệu nhanh chóng, quen thuộc. Trong khi đó, với những ai có nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện, đồng thời vẫn muốn duy trì sự linh hoạt cho những chuyến đi dài, thì một chiếc hybrid sạc ngoài có thể là sự lựa chọn thực tế nhất.

Chẳng hạn, mẫu GLC PHEV sẽ được giới thiệu tại triển lãm có phạm vi di chuyển bằng điện hơn 100 km (theo chuẩn WLTP). Với khả năng này, nhiều hành trình hằng ngày có thể thực hiện ở chế độ thuần điện. Khi gia đình có những chuyến đi xa, động cơ đốt trong giúp người dùng an tâm hơn trên hành trình, không phải quá lo lắng về việc dừng lại giữa đường để sạc pin.

Giữa nhiều lựa chọn xe điện trên thị trường, Mercedes-Benz tạo khác biệt ở yếu tố nào?

Theo chúng tôi, khách hàng lựa chọn một chiếc Mercedes-Benz không chỉ vì nó là xe điện. Họ chọn vì chiếc xe mang đến trải nghiệm mà họ mong đợi từ Mercedes-Benz.

Trước hết là bởi sự sang trọng: từ thiết kế nổi bật, sự tiện nghi và chất lượng của thương hiệu xe sang. Tiếp đến là công nghệ và sự an toàn. Từ hệ truyền động điện hóa, các tính năng số đến hệ thống hỗ trợ người lái, sự kết hợp hoàn chỉnh giúp việc sử dụng xe an toàn, thuận tiện và thoải mái hơn.

Và tất nhiên, cuối cùng là sự tin cậy. Được xây dựng nên bởi 140 năm kinh nghiệm về kỹ thuật cơ khí, an toàn và chất lượng, thương hiệu chính là sự bảo chứng cho niềm tin của khách hàng, được hậu thuẫn hoàn hảo bởi mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Đó cũng là cách chúng tôi định nghĩa khái niệm xa xỉ cấp tiến (progressive luxury), kết hợp di sản trăm năm của thương hiệu với công nghệ và những ý tưởng mới để tạo nên trải nghiệm xa xỉ hiện đại dành cho khách hàng.

Điểm mới của hai chiếc xe S-class và Maybach S-class lần này là gì?

Vâng, chúng tôi sẽ giới thiệu S-Class mới và Maybach S-Class mới. Khách tham quan sẽ thật sự bất ngờ đấy! Lần đầu tiên tại Việt Nam, bên cạnh phiên bản động cơ đốt trong, cả hai dòng xe sẽ có thêm lựa chọn PHEV.

S-Class vẫn là chuẩn mực hàng đầu về sự tiện nghi, an toàn, đẳng cấp và kỹ thuật cơ khí lấy con người làm trọng tâm. Điện hóa không làm thay đổi bản sắc của S-Class, mà điều đó chỉ càng làm nâng tầm một dòng xe đầu bảng vốn đã trở thành biểu tượng xa xỉ.

Riêng với phân khúc siêu sang, Maybach S-Class còn đưa những giá trị ấy lên một tầm cao hơn nữa, kết hợp bản sắc Maybach với nghệ thuật chế tác tinh xảo, tiện nghi hạng nhất và những công nghệ tiên tiến nhất. Với điện hóa, chúng tôi mang đến một mức độ tinh tế mới cho trải nghiệm Maybach, đồng thời gìn giữ những giá trị làm nên dấu ấn riêng của thương hiệu.

Sự kiện còn điều gì thú vị mà ông muốn hé lộ thêm với độc giả không?

Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều điều bất ngờ và mong khách tham quan sẽ có những khoảnh khắc thực sự ấn tượng.

Đây không chỉ là một triển lãm xe. Hãy hình dung bạn đang hòa mình vào một không gian hiện đại rộng 3.000 m², nơi phong cách sống, âm nhạc và những mẫu xe biểu tượng của Mercedes-Benz cùng hội tụ.

Chúng tôi chào đón các khách hàng Mercedes-Benz, những người bạn nghệ sĩ, cùng những ai yêu thích ô tô và yêu mến thương hiệu đến khám phá, trải nghiệm thế giới Mercedes-Benz. Hẹn gặp quý vị tại "The Icons, Electrified"!

Mời bạn có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia sự kiện tại đây https://pub.mercedes-benz.social/the-icons-electrified/mbv