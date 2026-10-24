Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một hiện có 228 hộ dân, gồm 183 hộ sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở chân núi. Nhiều hộ đã sinh sống tại đây hàng chục năm, trong đó có trường hợp mua bán đất bằng giấy tay hoặc xây dựng nhà trên đất lấn chiếm.

Để giải quyết nguy cơ sạt lở, địa phương đề xuất di dời người dân, đào hạ và san phẳng núi Một với khối lượng đất đá khoảng 1 triệu m³, tổng kinh phí dự kiến 500 tỉ đồng. Sau khi san hạ, quỹ đất có thể phục vụ phát triển đô thị, dự án công và đấu giá, dự kiến thu khoảng 850 tỉ đồng.

Chính quyền địa phương kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm tại núi Một ẢNH: ĐỨC NHẬT

'San phẳng' núi Một để chống sạt lở: Vì sao Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu thận trọng?

Tuy nhiên, đề xuất này gây nhiều băn khoăn về cảnh quan và giá trị lịch sử. Tiến sĩ Đinh Bá Hòa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Bình Định, cho rằng cần ưu tiên di dời dân thay vì phá bỏ ngọn núi gắn với dấu tích lịch sử.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm là yêu cầu bắt buộc. Riêng phương án san phẳng núi Một mới chỉ là đề xuất, cần tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các ngành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.