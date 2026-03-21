Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sản phụ 60 tuổi sinh con trai 2,8 kg

Liên Châu
21/03/2026 17:25 GMT+7

Sản phụ 60 tuổi tăng huyết áp mạn tính, đái tháo đường thai kỳ vừa sinh bé trai 2,8 kg (sinh mổ) an toàn tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 60 tuổi. 

Sản phụ nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ đáng lưu ý: tăng huyết áp mạn tính đang điều trị; đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hằng ngày, tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm: mổ mở chửa ngoài tử cung và mổ tách dính buồng tử cung.

Sản phụ 60 tuổi sinh con gái 2,8 kg - Ảnh 1.

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai 2,8 kg tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Đại diện kíp mổ chia sẻ, trước giờ mổ, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định với huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết duy trì bằng insulin. Trong suốt ca phẫu thuật, bên cạnh sự tập trung cao độ về chuyên môn, GS-TS - bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, liên tục trò chuyện, động viên để người mẹ bớt căng thẳng, đó cũng là cách "trấn an" để giúp sản phụ vững tâm.

Em bé chào đời ngày 20.3, nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt, được GS Ánh cắt dây rốn chậm, đây là một chỉ định chuyên môn ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện hệ miễn dịch cho sơ sinh.

Sản phụ có thai kỳ nguy cơ cao

Theo Bệnh viện Phụ sản T.Ư, đây là thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao với nhiều bệnh lý nền phức tạp. Ở tuổi 60, hành trình mang thai và sinh nở trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với hệ tim mạch, nội tiết và cả khả năng hồi phục vốn đã suy giảm theo thời gian; mỗi chỉ số đều cần được giữ trong giới hạn an toàn, mỗi diễn biến đều có thể trở thành một bước ngoặt khó lường.

Những nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng hay hồi phục chậm… luôn hiện hữu.

Đặc biệt, với sản phụ trên, tiền sử 2 lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn, đòi hỏi từng thao tác phải đủ chắc chắn, gần như không cho phép "sai số" trong quá trình mổ.

Theo các bác sĩ, với những ca bệnh đặc biệt như vậy, thành công không chỉ dừng lại ở việc đón một em bé khỏe mạnh, mà còn là quá trình tiếp tục theo dõi và hồi sức sau mổ cho người mẹ vẫn là thử thách. Người mang thai ở tuổi rất cao cần được quản lý tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

Tin liên quan

Theo dõi sức khỏe cho sản phụ mang 4 thai tự nhiên

Theo dõi sức khỏe cho sản phụ mang 4 thai tự nhiên

Các bác sĩ tại cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới đây đã thăm khám cho một bà mẹ mang thai tự nhiên và phát hiện trường hợp hiếm gặp: mang 4 thai tự nhiên (ảnh). Đây là một tình huống đặc biệt hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/700.000 - 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

Bệnh viện Vinmec Ocean park 2 khai trương, tích hợp 'bệnh viện cộng đồng'

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Phụ sản T.Ư sinh mổ Hỗ trợ sinh sản Sản phụ 60 tuổi sinh con
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận