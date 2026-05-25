San sẻ nỗi lo mùa muỗi và bệnh do côn trùng cùng bà con miền Tây

Hoạt động tập trung vào việc trang bị công cụ và kiến thức chuẩn xác, giúp bà con chủ động bảo vệ tổ ấm ngay từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Áp lực bảo vệ sức khỏe khi bước vào mùa mưa

Với đặc thù địa hình sông ngòi và khí hậu nhiệt đới, miền Tây Nam bộ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về các dịch bệnh do muỗi làm vật trung gian, đặc biệt với mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Trước thực tế gần 32.000 ca mắc sốt xuất huyết toàn khu vực tính đến giữa tháng 4.2026, công tác phòng dịch lúc này không còn là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà đòi hỏi sự chủ động từ mỗi cá nhân và gia đình. Song, rào cản về kiến thức phòng chống đúng cách và sự thiếu hụt công cụ bảo vệ hiệu quả hiện vẫn là bài toán khó đối với nhiều hộ gia đình vùng sông nước.

Bà con được hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách, đảm bảo an toàn

Món quà nhỏ mang sự an tâm đến những khu chợ truyền thống

Thấu hiểu những khó khăn của bà con vùng sông nước trong việc tiếp cận các giải pháp phòng ngừa côn trùng bài bản, nhãn hàng ARS thuộc Earth Corporation Việt Nam đã triển khai hoạt động phát tặng sản phẩm và tư vấn tại nhiều khu chợ địa phương các tỉnh miền Tây.

Đội ngũ ARS trao tận tay những phần quà thiết thực và tư vấn cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm từ côn trùng

Tại các điểm chợ truyền thống, đội ngũ ARS đã trực tiếp trò chuyện, chia sẻ các phương pháp giữ gìn không gian sống sạch sẽ, cách tiêu diệt lăng quăng và sử dụng các sản phẩm diệt côn trùng đúng cách.

Từ những phần quà nhỏ trao tay, bà con có thêm sự an tâm và phương tiện để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Cô Hạnh - một tiểu thương kinh doanh tại chợ, phấn khởi chia sẻ khi nhận được phần quà: "Năm nào tôi cũng nghe tin về dịch sốt xuất huyết, mà quanh nhà tôi sông ngòi, cây cỏ lại có nhiều muỗi nên lúc nào cũng lo lắng. Hôm nay vừa được tặng nhang muỗi, vừa được các cháu chỉ cách phòng tránh côn trùng kỹ lưỡng, tôi thấy hoạt động này của ARS thực sự rất hữu ích và thiết thực cho tôi và gia đình."

Chủ động bảo vệ bản thân và gia đình từ những hành động nhỏ nhất

Hoạt động của Earth Corporation Việt Nam không đơn thuần là tặng quà, mà là một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chính quyền địa phương, giúp người dân thấy được tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh.Hành trình lan tỏa ý thức phòng bệnh của ARS hiện đang phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chi tiết về các hoạt động sẽ được cập nhật tại Fanpage ARS Việt Nam: https://www.facebook.com/arsdietcontrung.

Nhiều tiểu thương, bà con nhiệt tình trao đổi về các giải pháp phòng ngừa côn trùng cùng đội ngũ ARS

ARS mang đến hệ giải pháp bảo vệ gia đình toàn diện, kết hợp giữa khả năng phòng ngừa chủ động và xử lý côn trùng hiệu quả. Dòng nhang muỗi ít khói với thời gian bảo vệ lên đến 8 giờ được trao tận tay bà con như một giải pháp phòng muỗi chủ động, giúp mỗi gia đình dễ dàng tiếp cận phương pháp bảo vệ không gian sống an toàn và hiệu quả hằng ngày. Song song đó, các dòng xịt côn trùng của ARS hỗ trợ xử lý nhanh các loại côn trùng xuất hiện trong sinh hoạt, góp phần tăng cường hiệu quả bảo vệ toàn diện cho gia đình.

Chuyên cung cấp các giải pháp diệt côn trùng toàn diện, ARS đồng hành cùng bà con miền Tây bằng những sản phẩm an toàn và hiệu quả

Hành trình của Earth Corporation Việt Nam tại miền Tây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, luôn đồng hành và sẻ chia để bà con an tâm vui sống giữa vùng sông nước hiền hòa.

Về Earth Corporation Việt Nam

Thành lập từ năm 1892 tại Ô-sa-ka (Nhật Bản), Earth Group hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc gia đình và bảo vệ không gian sống, với hơn 4.167 nhân sự cùng mạng lưới công ty thành viên hoạt động tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Năm 2017, Earth Corporation Việt Nam được thành lập. Kế thừa tinh thần phát triển bền vững của Earth Group, Earth Corporation Việt Nam mang đến những sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao sự tiện nghi, an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, nhãn hàng ARS đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ khả năng bảo vệ không gian sống hiệu quả trước côn trùng gây hại.