Sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị hack sau thương vụ 10,3 tỉ USD

"Upbit xác nhận loạt giao dịch rút tiền bất thường, liên quan hàng chục token trên mạng blockchain Solana, lúc 4 giờ 42, ngày 27.11 (theo giờ Hàn Quốc). Khoảng 44,5 tỉ won (37 triệu USD) đã được chuyển đến một địa chỉ không xác định", ông Oh Kyung-seok, CEO Dunamu, đơn vị vận hành sàn giao dịch Upbit, thông báo trên website của công ty.

Trên trang chủ, Upbit liên tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ tấn công. Theo đó, vụ hack xảy ra từ một "ví nóng" do Upbit vận hành. Sàn khẳng định ví lạnh - nơi lưu trữ phần lớn tài sản - vẫn an toàn.

Minh họa sàn giao dịch Upbit bị tấn công hôm 27.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin chi tiết về vụ hack chưa được công bố. Theo Bloomberg, sự cố xảy ra một ngày sau khi Dunamu công bố thương vụ sáp nhập trị giá 10,3 tỉ USD với tập đoàn Naver.

Trong thông báo mới nhất, Upbit cho biết đã chuyển toàn bộ tài sản vào ví lạnh để ngăn chặn các giao dịch trái phép có thể xảy ra tiếp theo. Sàn giao dịch đang tiến hành đóng băng các tài khoản khả nghi, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc tin tặc tẩu tán tài sản. Hiện tại, có khoảng 12 tỉ USD tài sản được cho là có liên quan đã được đóng băng.



Các hoạt động giao dịch trên nền tảng vẫn diễn ra bình thường, người dùng có thể mua và bán tài sản nhưng không thể chuyển hoặc rút tiền khỏi nền tảng.

Công ty cũng đảm bảo với người dùng rằng bất kỳ tài sản nào bị ảnh hưởng trong sự cố sẽ được nhận bảo hiểm đầy đủ bằng quỹ dự trữ của Upbit. Khách hàng không phải làm gì để lấy lại tiền. Tuy nhiên, sàn giao dịch chưa đưa ra thời gian và cách thức cụ thể để bù đắp thiệt hại cho người dùng.

Theo giới thiệu, Upbit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, chiếm khoảng 80% thị phần và phục vụ hơn 6 triệu khách hàng. Tổng giá trị tài sản số đang được quản lý đạt trên 80 tỉ USD.

Dữ liệu từ Cointelegraph tính đến 16 giờ, ngày 27.11 (giờ Việt Nam) cho thấy, Upbit vẫn là sàn giao dịch tập trung lớn thứ ba thế giới, sau Binance và Coinbase. Khối lượng giao dịch trên Upbit trong 24 giờ qua vượt 2 tỉ USD.