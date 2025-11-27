Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị hack sau thương vụ 10,3 tỉ USD

Khương Nha
Khương Nha
27/11/2025 17:34 GMT+7

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đã tạm dừng dịch vụ gửi và rút tiền vào hôm nay, sau khi xảy ra vụ chuyển trái phép khoảng 37 triệu USD tài sản kỹ thuật số sang một ví bên ngoài.

"Upbit xác nhận loạt giao dịch rút tiền bất thường, liên quan hàng chục token trên mạng blockchain Solana, lúc 4 giờ 42, ngày 27.11 (theo giờ Hàn Quốc). Khoảng 44,5 tỉ won (37 triệu USD) đã được chuyển đến một địa chỉ không xác định", ông Oh Kyung-seok, CEO Dunamu, đơn vị vận hành sàn giao dịch Upbit, thông báo trên website của công ty.

Trên trang chủ, Upbit liên tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ tấn công. Theo đó, vụ hack xảy ra từ một "ví nóng" do Upbit vận hành. Sàn khẳng định ví lạnh - nơi lưu trữ phần lớn tài sản - vẫn an toàn.

Sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc Upbit bị hack sau thương vụ 10,3 tỉ USD - Ảnh 1.

Minh họa sàn giao dịch Upbit bị tấn công hôm 27.11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin chi tiết về vụ hack chưa được công bố. Theo Bloomberg, sự cố xảy ra một ngày sau khi Dunamu công bố thương vụ sáp nhập trị giá 10,3 tỉ USD với tập đoàn Naver.

Trong thông báo mới nhất, Upbit cho biết đã chuyển toàn bộ tài sản vào ví lạnh để ngăn chặn các giao dịch trái phép có thể xảy ra tiếp theo. Sàn giao dịch đang tiến hành đóng băng các tài khoản khả nghi, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc tin tặc tẩu tán tài sản. Hiện tại, có khoảng 12 tỉ USD tài sản được cho là có liên quan đã được đóng băng.

Các hoạt động giao dịch trên nền tảng vẫn diễn ra bình thường, người dùng có thể mua và bán tài sản nhưng không thể chuyển hoặc rút tiền khỏi nền tảng.

Công ty cũng đảm bảo với người dùng rằng bất kỳ tài sản nào bị ảnh hưởng trong sự cố sẽ được nhận bảo hiểm đầy đủ bằng quỹ dự trữ của Upbit. Khách hàng không phải làm gì để lấy lại tiền. Tuy nhiên, sàn giao dịch chưa đưa ra thời gian và cách thức cụ thể để bù đắp thiệt hại cho người dùng. 

Theo giới thiệu, Upbit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, chiếm khoảng 80% thị phần và phục vụ hơn 6 triệu khách hàng. Tổng giá trị tài sản số đang được quản lý đạt trên 80 tỉ USD. 

Dữ liệu từ Cointelegraph tính đến 16 giờ, ngày 27.11 (giờ Việt Nam) cho thấy, Upbit vẫn là sàn giao dịch tập trung lớn thứ ba thế giới, sau Binance và Coinbase. Khối lượng giao dịch trên Upbit trong 24 giờ qua vượt 2 tỉ USD. 

Tin liên quan

Châu Âu điều tra sàn OKX về rửa tiền vụ hack 1,46 tỉ USD vào Bybit

Châu Âu điều tra sàn OKX về rửa tiền vụ hack 1,46 tỉ USD vào Bybit

CEO Bybit tố tin tặc đã rửa hàng trăm triệu USD thông qua nền tảng của OKX, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cũng mở cuộc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử này.

Mỹ không ngăn được tin tặc tẩu tán 1,46 tỉ USD trong vụ hack Bybit

Bybit phát động 'cuộc đi săn' Lazarus sau vụ hack lớn nhất lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Dunamu Sàn giao dịch Upbit tấn công mạng hack tiền số sàn tiền số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận