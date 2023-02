‘Săn’ vắc xin phòng các bệnh ung thư đường tình dục

Sáng sớm ngày 14.2.2023 cũng là ngày Lễ tình nhân Valentine, anh Đ.H. Cường (27 tuổi, ngụ TP.HCM) đưa vợ là chị L.H. Thúy (25 tuổi) đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP.HCM) để tiêm vắc xin Gardasil 9 (Mỹ) phòng vi rút HPV. Anh Cường cho biết vợ chồng anh kết hôn được hơn 2 năm, trước khi kết hôn anh đã từng tìm hiểu về vắc xin phòng vi rút HPV để đưa chị đi tiêm nhưng thời điểm đó hầu như đến đâu cũng được báo hết vắc xin, chờ nhập về.

"Mới đây tôi thấy trên Facebook và TikTok đang nổi lên xu hướng đưa người yêu đến VNVC để tiêm vắc xin HPV thế hệ mới. Biết vắc xin phòng HPV thế hệ mới đã có đầy đủ tại VNVC và không giới hạn yếu tố đã quan hệ tình dục đối với nữ nên tôi đưa vợ đến tiêm phòng bệnh. Đây cũng là món quà tình yêu mà tôi dành tặng vợ trong dịp Lễ Tình nhân năm nay. Bác sĩ tư vấn nam giới cũng cần tiêm phòng nên tôi tiêm ngay để cả hai vợ chồng được phòng bệnh tốt hơn" - anh Cường chia sẻ.

Nhiều người trưởng thành, chồng đưa vợ đến các trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin phòng HPV. Ảnh: Nguyên An

Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Lê Đại Hành (Q.11, TP.HCM), anh L.Quân (25 tuổi) cùng bạn là anh Q.Thịnh (23 tuổi) cho hay, sau khi biết VNVC vừa triển khai tiêm rộng rãi vắc xin Gardasil và Gardasil 9 cả hai đã nhanh chóng "săn" ngay suất tiêm. "Chúng tôi đọc thông tin biết được vắc xin Gardasil và Gardasil 9 là hai loại vắc xin trên thế giới hiện nay có thể phòng ngừa được các bệnh lý ung thư nguy hiểm do vi rút HPV như ung thư dương vật, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, ung thư âm hộ/âm đạo, ung thư cổ tử cung, u nhú sinh dục… cho cả nam và nữ nên phải đi tiêm sớm để yên tâm phòng bệnh kịp thời".

Theo BS CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, HPV (Human papilloma vi rút) là loại vi rút gây u nhú ở người với hơn 100 chủng được xác định. Bất cứ ai cũng có thể nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, vi rút này có thể gây ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, u nhú sinh dục… đều là những căn bệnh nguy hiểm, khó điều trị, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tiền bạc, thậm chí tính mạng của người bệnh.

Chính vì tính hiệu quả cao nên ngay từ khi được công bố, vắc xin Gardasil và vắc xin thế hệ mới Gardasil 9 của hãng vắc xin Merck Sharp & Dohme (MSD - Mỹ) hầu như luôn trong tình trạng khan hiếm do nhu cầu tiêm chủng rất cao trên toàn thế giới.

Sau đại dịch, nguồn cung ứng vắc xin càng trở nên khó khăn. Năm 2022, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 khan hiếm trầm trọng. Dù vậy đến nay bằng nhiều nỗ lực, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã cung ứng đầy đủ, tiêm chủng rộng rãi tất cả các loại vắc xin, nhất là vắc xin Gardasil và Gardasil 9 tại 102 trung tâm trên toàn quốc.

Khách hàng là nam giới đến VNVC để tiêm vắc xin phòng các bệnh ung thư do vi rút HPV. Ảnh: Nguyên An

Vắc xin thế hệ mới Gardasil 9 được mở rộng chỉ định sử dụng cho nam giới và không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục với nữ giới, nhất là cộng đồng đồng tính nam MSM và cộng đồng những người đồng tính LGBT đều cần tiêm sớm để phòng ngừa các bệnh ung thư do HPV. "Việc cung ứng vắc xin HPV đầy đủ không chỉ giúp cho nhiều trẻ em mà đặc biệt là người lớn, người trưởng thành được tiêm sớm, tiêm đầy đủ. Điều này mang lại ý nghĩa rất to lớn khi vắc xin HPV có thể phòng chống được nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư âm đạo, ung thư âm hộ cũng như u nhú sinh dục… cho cả nam nữ ở độ tuổi trưởng thành" - BS CKI Bạch Thị Chính chia sẻ.

Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng hệ thống tiêm chủng VNVC, cho đến nay Gardasil và Gardasil 9 là hai loại vắc xin trên thế giới phòng ngừa nhiều bệnh lý ung thư do vi rút HPV, nhu cầu sử dụng rất cao không chỉ ở trẻ nhỏ trên 9 tuổi mà đặc biệt là thanh thiếu niên và người lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm và mắc các bệnh do HPV ngày càng tăng cao, do đó ngay khi vắc xin được cung ứng trở lại đầy đủ tại Hệ thống tiêm chủng VNVC, các loại vắc xin đã nhanh chóng tạo thành "cơn sốt". nhiều thanh niên nam nữ, đặc biệt là người trưởng thành không chỉ nhanh chóng tiêm cho bản thân mà còn dành làm quà tặng cho người thân yêu.

"Với kinh nghiệm cung ứng và chiến lược dự trù vắc xin sớm trong nhiều năm, Hệ thống tiêm chủng VNVC được ưu tiên số lượng lớn vắc xin phòng các bệnh ung thư gây ra do vi rút HPV bởi VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin trên thế giới, trong đó có vắc xin Merck Sharp & Dohme.

Mặt khác, với quy mô là trung tâm tiêm chủng lớn hàng đầu Việt Nam và trên thế giới, VNVC có đầy đủ những điều kiện về hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) giúp bảo quản vắc xin số lượng lớn, đảm bảo chất lượng cao, quy trình tiêm chủng an toàn, chăm sóc khách hàng tận tâm với chi phí hợp lý. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để người dân mọi miền được tiêm vắc xin chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất với giá cả bình ổn, thậm chí nhiều ưu đãi giá giúp người dân ngày càng được phòng bệnh tốt nhất", bà Hà khẳng định.

