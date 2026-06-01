Săn vé BTS: Khi fan cầu cứu 'thế giới tâm linh'

Khi tốc độ mạng là chưa đủ, fan Đài Loan tìm đến "thế lực tâm linh" để mong có một suất xem BTS biểu diễn

Săn vé BTS: Khi công nghệ phải nhường chỗ cho may mắn

Trước thềm chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS, hàng ngàn người hâm mộ tại hòn đảo này đang truyền tay nhau một "bí kíp" độc lạ: Đi cầu xin Nguyệt Hạ Lão Nhân (Yue Lao), vị thần quản lý tình yêu và hôn nhân trong tín ngưỡng dân gian Á Đông, để mong thần may mắn gọi tên mình ngày mở bán vé.

"Mua vé concert của BTS còn khó hơn lên trời. Vì vậy, mọi người rỉ tai nhau rằng đến cầu xin thần tình yêu là cách linh nghiệm nhất. Suy cho cùng thì việc giúp người hâm mộ kết duyên với thần tượng, có được một chỗ ngồi trong đêm nhạc cũng là một kiểu mai mối mà", Jessie Chuang (26 tuổi), một người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm chia sẻ với Reuters.

Cũng theo ghi nhận của Reuters, cuối tuần qua, một góc tại ngôi chùa cổ kính Bangka Longshan ở Đài Bắc bỗng trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Một nhóm đông bạn trẻ mang theo những lễ vật có "một không hai" để dâng lên ban thờ. Thay vì trái cây thông thường, lễ vật ở đây là những gói bánh ngọt, đồ ăn nhẹ được bọc trong bao bì màu tím, màu sắc biểu tượng của BTS và cộng đồng người hâm mộ (ARMY). Đáng chú ý, nằm chễm chệ ngay cạnh mâm lễ là những tấm card bo góc in hình thần tượng, sơ đồ phân hạng ghế ngồi của sân vận động và cả một danh sách viết tay ghi rõ hàng ghế, khu vực mà họ ao ước giành được.

Theo tờ Bangkok Post, trào lưu dở khóc dở cười này thực chất đã bắt đầu nhen nhóm trên các diễn đàn mạng xã hội từ vài năm trước nhưng chỉ thực sự bùng nổ thành cơn sốt vào lúc này. Người hâm mộ K-pop tin rằng, Nguyệt Lão không chỉ dùng sợi chỉ đỏ định mệnh để se duyên cho các cặp đôi, mà còn có thể dùng nó để kết nối "vận mệnh" của người hâm mộ với những chiếc vé xem ca nhạc vốn có tỷ lệ "chọi" vô cùng khốc liệt.

"Nếu bạn thực sự thành tâm và có niềm tin, điều ước sẽ trở thành hiện thực", Ye Yu Ting (22 tuổi), một sinh viên đại học vừa hoàn thành xong lễ bái, hồ hởi cho biết.

Sức hút không giảm nhiệt của 'ông vua' K-pop

Người hâm mộ K-pop, chủ yếu là người hâm mộ BTS, bày biện đồ ăn nhẹ, sơ đồ chỗ ngồi concert và danh sách mong muốn trên bàn thờ với hy vọng có được vé xem concert

Cơn sốt tâm linh này phản ánh đúng thực tế về sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của bảy chàng trai nhà Big Hit. Lần gần nhất BTS biểu diễn với đầy đủ các thành viên tại Đài Loan đã là từ năm 2018. Sau thời gian dài tạm ngưng để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhóm nhạc này chính thức công bố chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới được mong đợi từ lâu vào đầu năm 2026. Theo lịch trình công bố, BTS sẽ có 3 đêm diễn liên tiếp tại thành phố Cao Hùng (miền nam Đài Loan) vào các ngày 19, 21 và 22.11 tới.

Khoảng thời gian chờ đợi gần 8 năm càng khiến cơn khát vé của người hâm mộ bị đẩy lên đỉnh điểm. Dù việc cầu nguyện tại đền chùa phần lớn mang giá trị giải tỏa tâm lý trước áp lực của những cuộc chiến "click chuột" nảy lửa, nhưng nó cũng cho thấy một nét văn hóa "đu idol" rất đời. Qua đó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của làn sóng Hallyu đối với đời sống tinh thần của giới trẻ châu Á hiện nay.

Thành lập từ năm 2013, hành trình của BTS từ nhóm nhạc xuất thân ở công ty nhỏ vô danh đến vị thế "ông vua" thống trị làng nhạc thế giới là một hiện tượng độc nhất vô nhị của ngành giải trí toàn cầu. Không chỉ "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng danh giá như Billboard hay các sân khấu lớn tại Mỹ, bảy chàng trai xứ Hàn này đã vượt qua ranh giới của những thần tượng giải trí thông thường để trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu.