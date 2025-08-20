Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sản xuất chỉ 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Trần Hoàng
Trần Hoàng
20/08/2025 20:12 GMT+7

Sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn chỉ 99 chiếc, mẫu xe tay ga Honda Giorno+ SC35 ThaiGP sở hữu "bộ cánh" lấy cảm hứng từ chiến mã đường đua của tay lái Somkiat Chantra, vừa gia nhập thị trường Việt Nam với vỏn vẹn 6 chiếc.

Là mẫu xe tay ga do Honda Thái Lan phát triển, sản xuất và chưa được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, bất chấp áp lực cạnh tranh trên thị trường cùng xu hướng bùng nổ của xe điện… Honda Giorno+ ngày càng được khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ có bản tiêu chuẩn, mẫu xe này còn có một số bản đặc biệt, sản xuất giới hạn có thể liệt vào diện "hàng hiếm" dần xuất hiện tại Việt Nam. Một trong số đó là bản Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition.

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đây là phiên bản đặc biệt, do chi nhánh Honda R&D Đông Nam Á đặt tại Thái Lan phát triển, sản xuất với số lượng giới hạn cùng với phiên bản Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP (từng về Việt Nam hồi tháng 5.2025). Cả hai đều được Honda Thái Lan phát triển dựa trên cảm hứng từ các mẫu xe đua (Roaring Tiger và ThaiGP 2025) do tay đua người Thái - Somkiat Chantra cầm lái

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 2.

Cũng giống như Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được xem như phiên bản đặc biệt, dành cho người yêu xe và hâm mộ Somkiat Chantra - tay đua người Thái Lan đầu tiên thi đấu tại giải MotoGP, cấp độ cao nhất môn thể thao tốc độ này. Hiện tại, Somkiat Chantra đang đầu quân cho đội đua LCR Honda Idemitsu thi đấu tại giải MotoGP 2025. Trước đây anh từng thi đấu tại giải Moto2 cho đội Idemitsu Honda Team Asia từ năm 2019 - 2024

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chỉ có 99 chiếc Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được xuất xưởng, phân phối ra thị trường và chủ yếu mở bán tại Thái Lan từ giữa quý 1/2025. Mỗi chiếc đều được đánh số thứ tự sản xuất xx/99. Đây là lý do khiến Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn bản Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP. Bởi theo đại diện Cub House - đơn vị nhập khẩu, phân phối mẫu xe này, rất khó để săn lùng được những phiên bản sản xuất giới hạn như Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 4.

Được biết, chỉ có 6 chiếc Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition về Việt Nam. Trong đó, có một chiếc có số thứ tự sản xuất 68/99. Đây là những con số biểu tượng cho tài lộc, may mắn thường được giới chơi xe săn lùng với các mẫu xe sản xuất số lượng giới hạn

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 5.

Tương tự Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP, phiên bản Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition về cơ bản vẫn giữ nguyên kích thước, kiểu dáng đặc trưng của dòng xe tay ga Honda Giorno+. Tuy nhiên, diện mạo hoàn toàn mới với dàn áo "cực cháy" được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua của đội LCR Honda Idemitsu do tay đua Somkiat Chantra cầm lái

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 6.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được phủ màu sơn trắng chủ đạo kết hợp với các chi tiết như vè chắn bùn trước, viền đèn pha và lót sàn để chân phối màu đỏ nổi bật

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 7.

Phần yếm trước dán bộ tem với con số 35 (số hiệu của tay đua Somkiat Chantra) kết hợp với biểu tượng quốc kỳ lái Thái Lan khá nổi bật

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 8.

Hai bên thân xe còn được trang trí logo đặc trưng của đội đua LCR Honda Idemitsu cũng như các đơn vị tài trợ đồng hành cùng đội đua. Tay lái cùng yên xe bọc da màu nâu

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 9.

Ngoài ra, bộ mâm đúc sơn đen kích thước 12 inch trên phiên bản này còn được dán viền trang trí kết hợp màu đỏ, trắng khá nổi bật

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 10.

Ngoài những khác biệt về ngoại hình, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition vẫn được trang bị tính năng, công nghệ và động cơ tương tự các phiên bản Giorno+ khác. Xe còn được có hộc chứa đồ trước tích hợp cổng sạc điện thoại, chìa khóa thông minh và màn hình LCD. Nắp bình xăng phía trước, bố trí ngay bên dưới móc treo đồ

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 11.

Hộc chứa đồ bên dưới yên xe lên tới 30 lít có thể để được nhiều vật dụng cá nhân và mũ bảo hiểm

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 12.

Tương tự Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition cũng dùng động cơ xăng eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và công nghệ ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Động cơ này cho công suất 11,4 mã lực, mô-men xoắn 11,6 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 13.

Với sự xuất hiện của Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition, dòng xe tay ga này hiện tại có khá nhiều phiên bản lựa chọn. Ngoài bản tiêu chuẩn được nhiều cửa hàng bán đại trà, mẫu xe này còn có bản Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP và Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP. Tất cả đều sản xuất số lượng giới hạn, về Việt Nam khá hạn chế

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 14.

Trong đó bản Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP có số lượng chưa tới 10 chiếc và có duy nhất 1 chiếc vừa về Việt Nam có chữ ký của chính tay đua Somkiat Chantra

Ảnh: B.H

Chỉ sản xuất 99 chiếc, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 15.

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu, phân phối Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam chưa công bố giá bán mẫu xe này. Trước đó, tại thị trường Thái Lan, phiên bản này có giá 74.400 baht, tương đương 52,2 triệu đồng. Tuy nhiên, với số lượng xe về Việt Nam khá ít, lại sở hữu nhiều số thứ tự được nhiều dân chơi xe săn lùng, giá bán thực tế của Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition có thể lên đến hàng trăm triệu đồng

Ảnh: B.H


