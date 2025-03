Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả, hai bị cáo lãnh 20 năm tù

Ngày 21.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (39 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 10 năm tù và bị cáo Trần Quốc Huẩn (44 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 10 năm tù, cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo cáo trạng, tháng 6.2022, qua mạng xã hội, bị cáo Nhớ và Huẩn liên hệ thỏa thuận, trao đổi về việc mua bán thuốc bảo vệ thực vật làm giả nhãn hiệu các công ty nổi tiếng, với giá thấp hơn so với giá thị trường.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Nhớ và Trần Quốc Huẩn tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Việc thanh toán tiền thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Cách thức giao, nhận sản phẩm thông qua xe ô tô khách, do Nhớ gửi từ An Giang về Bạc Liêu cho Huẩn. Nguồn gốc số thuốc bảo vệ thực vật giả và các thùng cát tông, nhãn dán, băng keo… do Nhớ đặt mua trên mạng xã hội đã được đóng chai, gói và dán sẵn nhãn hiệu.



Theo đó, Nhớ gửi riêng các thùng cát tông, băng keo có nhãn hiệu, giấy dán thùng có ghi sẵn ngày, tháng, năm kèm theo của từng loại sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả cung cấp cho Huẩn. Huẩn tiếp tục bán cho người khác để thu lợi bất chính.

Qua theo dõi, trưa 23.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Huẩn đang sắp xếp các loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào các thùng cát tông, dán nhãn giả nhãn hiệu các công ty nổi tiếng.

Qua kết luận giám định và định giá tài sản, cơ quan chức năng xác định số thuốc bảo vệ thực vật nói trên là hàng giả về nhãn hiệu các công ty mà bị cáo Nhớ và bị cáo Huẩn bán ra thị trường có giá trị hơn 500 triệu đồng.