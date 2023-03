Sản xuất thuốc chống mối giả đưa vào sử dụng tại một dự án bất động sản

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Công Huân (33 tuổi), Nguyễn Minh Chiến (30 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật (thuốc chống mối giả).

Lực lượng công an, Viện KSND H.Xuyên Mộc đọc lệnh khám xét, bắt giữ các bị can NGUYỄN LONG

Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc cũng đã phối hợp Viện KSND cùng cấp khám xét nơi làm việc của 3 bị can trên tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm soát sinh vật gây hại (số 3, đường số 3, cư xá Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1 - 31.7.2022, Trần Công Huân là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kiểm soát sinh vật gây hại chi nhánh TP.HCM cùng các nhân viên của mình là 2 bị can Chiến và Trang đã pha chế làm giả nhiều chai thuốc chống mối hiệu M.B.30EC.

Số thuốc này được đưa vào dùng trong thi công chống mối cho một dự án bất động sản tại Hồ Tràm, xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc).

Qua khám xét nơi làm việc của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để sản xuất hàng giả là thuốc chống mối. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.