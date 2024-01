Sáng kiến #OneMilionTrees đạt hiệu quả nhờ những phương pháp tiên tiến của Gamuda Land

Với sáng kiến #Onemilliontrees nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học, Gamuda Land đã trồng thành công hơn 1 triệu cây xanh tại các khu đô thị và khu vực hoạt động.

Sáng kiến #OneMillionTrees được thực hiện với trọng tâm ưu tiên các giống cây bản địa, những loài thực vật được phân loại là dễ bị tổn thương, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc cực kỳ nguy cấp trong Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Bên cạnh các loài bản địa, các loại cây hoang dã, cây cảnh đường phố, các loại cây độc đáo cho vùng đất ngập nước là những giống cây được Gamuda Land nghiên cứu và bảo tồn.

Để gìn giữ và đảm bảo sự phát triển của các giống cây khác nhau, Gamuda Land áp dụng phương pháp trồng cây trong các "Vườn ươm", nơi các loài cây được nuôi dưỡng trong vòng 2 năm trở lên giữa môi trường nguyên sơ với các biện pháp chăm sóc tối ưu cho đến khi chúng sẵn sàng được mang đi các khu đô thị để có thể phát triển và thích nghi tốt. Các "Vườn ươm" không chỉ đảm bảo tốc độ tăng trưởng của các loại cây mà tăng khả năng hấp thụ carbon dioxide trong không khí lên đến 25%, góp phần làm sạch tự nhiên.

Tại Malaysia, Gamuda Land có 3 vườn ươm lớn ở Gamuda Cove, Kundang Estates và Gamuda Gardens với tổng diện tích 17 ha. 3 Vườn ươm này cung cấp cây giống cho hơn 629 hecta cảnh quan xanh và mặt nước trên của Gamuda Land Central Parks. Còn ở Việt Nam, hai khu đô thị Celadon City (TP.HCM) và Gamuda City (TP.Hà Nội) đều sở hữu những Vườn ươm cây ngay trong lòng đô thị giúp không chỉ đáp ứng cung cấp nguồn cây giống chất lượng cao mà còn giúp giảm thiểu khí thải khi vận chuyển cây từ những khu vực xa dự án.

Gỗ Merbau và sến mủ được trồng tại vườn ươm của Gamuda Land

Bên cạnh phương pháp vườn ươm cây, Gamuda Land còn áp dụng phương pháp Miyawak do nhà thực vật học Nhật Bản tiên phong dựa trên nguyên tắc trồng cây mô phỏng trên rừng. Từ đó tạo ra sự cạnh tranh giữa các cây để tranh giành ánh sáng mặt trời và từ đó tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 10 lần và dày đặc gấp 30 lần so với bình thường. Khi áp dụng phương pháp ở Gamuda Gardens, Gamuda Cove, Valencia, Horizon Hills, các khu rừng thu nhỏ của Gamuda Land đã giúp cung cấp nơi trú ẩn tự nhiên cho hàng trăm loài chim, trong đó bao gồm nhiều loại chim quý hiếm.

Nhờ những phương pháp tiên tiến trên mà kế hoạch #Onemilliontree đã đạt được kết quả ấn tượng: 112.000 cây được trồng vào năm 2021, 500.000 cây được trồng vào năm 2022 và 394.000 cây được trồng vào năm 2023. Gamuda đã thực hiện bảy cuộc đánh giá đa dạng sinh học và kết quả các báo cáo đều cho thấy những khu đô thị của Gamuda đều sở hữu một hệ sinh thái hoàn chỉnh, dồi dào sức sống. Celadon City là nhà của 7.000 cá thể cây, trong đó hơn 170 loài cây nhiệt đới còn Gamuda City được ví là lá phổi xanh thành phố với hơn 20.000 loài cây xanh, trong đó ghi nhận có hơn 124 loài cây bao gồm 38 loại cây gỗ lớn, 86 loài cây bụi, cây trải thảm.

Không chỉ gìn giữ cây giống và phát triển khoảng xanh tại các khu đô thị, một trong những nỗ lực để phát triển bền vững khác của Gamuda Land là hỗ trợ cộng đồng trong việc cùng bảo tồn sự đa dạng sinh học với các trường đại học quốc gia, trường địa phương như: Đại học Malaya (UM), Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM) và Đại học Kuala Lumpur (UniKL), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, Gamuda Land dành sự quan tâm riêng cho thế hệ mầm non khi tổ chức những hoạt động ngoại khóa như thăm vườn ươm, vườn thụ phấn để hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây xanh, tìm hiểu kiến thức về thụ phấn. Ngoài đưa trẻ đi thăm vườn, Gamuda Land còn "mang vườn" với nhiều chủng loại khác nhau tới các trường mầm non như mầm non Tương Mai, mầm non Tuổi Thơ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để trẻ có thêm không gian khám phá mỗi ngày. Việc đồng hành cùng các đơn vị giáo dục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thiết thực khi gieo vào thế hệ kế cận những hạt mầm khỏe mạnh đầy tình yêu thiên nhiên, góp phần thay đổi nhận thức trong việc ứng xử với thiên nhiên và muôn loài trên trái đất.