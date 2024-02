Sàng lọc khắt khe giữa nhiều ứng viên nặng ký, chọn 2 đội xứng đáng nhất

Cuộc chơi nóng bỏng



Tổng thư ký VFF giải thích về việc vì sao khu vực phía bắc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm 2024 đông hơn nhưng chỉ chọn có 2 đội dự vòng chung kết như sau: "Không phải chúng tôi không muốn mở rộng chọn thêm đội vào dự vòng chung kết khi số lượng đội đăng ký vòng loại đông hơn mùa giải năm 2023. Nhưng để chất lượng vòng chung kết giải lần II năm 2024 đảm bảo, Ban tổ chức giải Báo Thanh Niên và VFF xác định năm 2024 trước mắt vẫn giữ nguyên cơ cấu 12 đội. Sau này khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tăng số đội dự vòng chung kết.

HLV Phạm Minh của ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Nhật Thịnh

Ở giải lần II vì có thêm khu vực Đông Nam bộ nên sau khi xem xét, Ban tổ chức căn cứ vào số lượng đội đá vòng loại để phân bổ cho đều. Cụ thể các khu vực Tây Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Đông Nam bộ, mỗi nơi đều có 6 đội nên chọn 1 đội dự vòng chung kết, TP.HCM có 29 đội quyết định chọn 4 đội, khu vực Duyên hải miền Trung có 8 đội chọn 2 và khu vực phía bắc có 9 đội cũng chọn 2. Cùng với chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và 11 đội vượt qua vòng loại này sẽ tham dự vòng chung kết".

Cổ động viên ĐH Thủy Lợi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà Nhật Thịnh

Vì năm 2023 không có khu vực Đông Nam bộ nên khu vực phía bắc có 6 đội tham dự, Ban tổ chức chọn 3 đội là ĐH Thủy Lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH Kinh tế Quốc dân lọt vào vòng chung kết. Nhưng lần này với 9 đội chỉ chọn 2 đại diện phía bắc, rõ ràng khu vực này sẽ cạnh tranh vô cùng gay cấn và nóng bỏng. Nhất là về mặt chuyên môn, các trường ĐH phía bắc có khá nhiều ứng viên mạnh như ĐH Thủy Lợi - á quân giải năm 2023, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội từng vào tứ kết năm 2023 và là đương kim vô địch giải sinh viên toàn quốc. Ngoài ra ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Đại Nam từng dự giải năm 2023, rất khát khao gây bất ngờ. Đặc biệt ẩn số năm nay sẽ dành cho các tân binh như ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH Phenikaa, ĐH Hà Nội và ĐH Xây dựng Hà Nội.

HLV Vũ Văn Trung và ĐH Thủy Lợi Nhật Thịnh

Cơ hội dành cho ai?

Thực sự rất khó để chỉ ra 2 cái tên nào sẽ đại diện cho khu vực này dự vòng chung kết. Nếu căn cứ vào thành tích và phong độ trong thời gian gần đây thì có vẻ như ĐH Thủy Lợi và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội được đánh giá cao hơn.

Hai đội bóng này không chỉ có bề dày lực lượng mà còn là những đội có sự đầu tư và chuẩn bị rất tốt. ĐH Thủy Lợi dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Trung rất chịu khó tham dự các giải đấu trong hệ thống giải sinh viên và có thành tích cực kỳ ổn định ngoài hạng nhì giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 1, còn á quân giải sinh viên toàn quốc sân 7, hạng ba giải sinh viên toàn quốc năm 2023. Trong đội hình có nhiều cầu thủ đủ sức chơi ở giải hạng nhất, hạng nhì quốc gia như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Bảo Trung, Trần Đức Hoan, Nghiêm Văn Đạt, thủ môn Ngô Minh Quý. Tương tự ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh cũng có nhiều gương mặt rất nổi bật như Dương Tất Thành, Vũ Việt Hoàng, Trần Ngọc Khánh, Phí Việt Anh, thủ môn Hoàng Tuấn Nghĩa đã giành ngôi vô địch giải sinh viên toàn quốc.

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trong trận thắng ĐH Nông Lâm Nhật Thịnh

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ĐH TDTT Bắc Ninh được xem là một ứng viên nặng ký. Cách đây 2 năm, đội bóng này từng giành ngôi vô địch sân 7 giải sinh viên quốc gia tại Nha Trang do Vietfootball tổ chức. Lần này đội bóng của HLV Nguyễn Sơn và trưởng đoàn Nguyễn Đức Anh tham vọng tạo dấu ấn. Bên cạnh đó ĐH Phenikaa do HLV Trần Hữu Trung dẫn dắt cũng có thể gây bất ngờ. Đây cũng là đội bóng thường chơi rất hay ở giải sân 7. Còn ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay trực tiếp HLV Chu Đức Hiển sẽ cầm quân và vẫn có sự trợ giúp của cựu danh thủ Lê Quang Long. Trong khi ĐH Xây dựng Hà Nội do HLV Nguyễn Công Huy dẫn dắt và ĐH Hà Nội của HLV Vũ Thanh Hùng cũng đang chực chờ gây sốc. Riêng ĐH Đại Nam của HLV Hán Ngọc Hà và ĐH Phương Đông của HLV Nguyễn Tiến Trung sẽ đặt mục tiêu từng trận để hy vọng sẽ có mặt ở trận play-off quyết định.

ĐH Kinh tế Quốc dân trong trận gặp ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM mùa I năm 2023 Nhật Thịnh

Vòng loại khu vực phía bắc sẽ khởi tranh từ ngày 26.2 tại sân Trường ĐH Thủy Lợi và kéo dài đến ngày 5.3 để xác định 2 đội tham dự vòng chung kết. 15 giờ ngày 25.2, Ban tổ chức sẽ họp kỹ thuật 9 đội bóng tham dự tại Trường ĐH Thủy Lợi và 13 giờ 30 ngày 26.2 sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc giữa ĐH Thủy Lợi và ĐH Phương Đông.