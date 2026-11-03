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    Tư vấn sức khỏe

    Live Sàng lọc phôi, IVF cá thể hóa: Giải pháp cho vợ chồng mang bất thường di truyền

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Nhiều bệnh lý di truyền như Thalassemia, loạn dưỡng cơ Duchenne… có thể truyền từ cha mẹ sang con, ngay cả khi cả hai không có biểu hiện bệnh. Vì vậy, vợ chồng mang gene bệnh có nguy cơ sinh con mắc bệnh di truyền.

    Nhờ tiến bộ của y học sinh sản, IVF kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ mở ra thêm cơ hội lựa chọn phôi phù hợp trước khi chuyển vào tử cung. Vậy kỹ thuật này được thực hiện ra sao và làm thế nào để cá thể hóa điều trị, tăng cơ hội đón con khỏe mạnh?

    20 giờ thứ ba, ngày 3.11.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Sàng lọc phôi và IVF cá thể hóa: Tăng cơ hội đón con khỏe mạnh ở vợ chồng mang bất thường di truyền" với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS-BS.CKII Dương Quang Huy, ThS Mã Phạm Quế Mai.

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn, Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) / 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).

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