Sàng lọc sớm chậm cao trẻ em giúp điều trị hiệu quả, tăng chiều cao tối ưu

Chuẩn tăng trưởng chiều cao chuẩn của trẻ từ sơ sinh đến dậy thì

ThS.BS.CKII Nguyễn Phương Khanh, Bác sĩ Nội tiết nhi, Bệnh viện Phương Nam cho biết: "Bình thường trẻ có 2 đỉnh tăng chiều cao vượt trội: 3 năm đầu đời và lúc dậy thì. Trong khoảng thời gian từ 4 tuổi đến lúc dậy thì, chiều cao chỉ tăng 4-5 cm/năm. Khi thôi nôi trẻ tăng 25cm so với lúc sinh. Từ 1-2 tuổi, trẻ tăng 10 cm, 2-3 tuổi tăng 7-8 cm. Lúc dậy thì, trẻ tăng trung bình 10cm/năm, khác nhau tùy yếu tố di truyền, tùy thời gian dậy thì và tùy giới tính".

Để nhận biết con có chậm cao hay không, phụ huynh có thể quan sát chiều cao của con so với các bạn đồng trang lứa, hoặc tự đo chiều cao cho trẻ tại nhà và so sánh số đo trên biểu đồ tăng trưởng của WHO hoặc CDC. Ngoài ra phụ huynh có thể sử dụng các app theo dõi chiều cao, cân nặng của con theo đúng ngày sinh và giới tính của trẻ. Trong trường hợp trẻ không bắt kịp các chuẩn chiều cao, hoặc trẻ không thể tăng từ 4-5cm/năm, phụ huynh nên lưu ý đưa trẻ đi khám chuyên khoa Nội tiết nhi về chậm cao.

Sàng lọc sớm chậm cao theo biểu đồ tăng trưởng giúp ba mẹ nhận biết liệu con có đang tăng trưởng chiều cao theo đúng chuẩn hay không

Kết hợp phương pháp chẩn đoán và điều trị trẻ chậm cao

ThS.BS.CKII Nguyễn Phương Khanh chia sẻ quy trình khám chậm cao: "Để chẩn đoán một trẻ thiếu hormone tăng trưởng sẽ cần thăm khám và sàng lọc ban đầu như đo cân nặng, chiều cao, khảo sát chế độ dinh dưỡng, từ thông tin bệnh sử và chiều cao của ba mẹ sẽ ước đoán được chiều cao di truyền của con, đo các chỉ số của cơ thể như chiều dài sải tay, vòng đầu, vòng ngực… Sau đó là thực hiện các xét nghiệm về vi chất, chụp X-Quang tuổi xương. Nếu tuổi xương của trẻ nhỏ hơn so với tuổi thật từ 1 năm trở lên, bác sĩ sẽ chỉ định 2 test vận động nhằm đo lường hormone tăng trưởng, bao gồm: test chạy bộ tập thể dục và test hạ đường huyết. Nếu được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng dựa trên 2 test này, trẻ sẽ tiếp tục chụp M-ray sọ não có cản quang để xác định nguyên nhân chậm tăng trưởng chiều cao. Phương pháp điều trị là tiêm hormone tăng trưởng cho trẻ và thời gian điều trị tùy thuộc vào từng nhóm bệnh lý cụ thể".

Bác sĩ đo các chỉ số của cơ thể như chiều dài sải tay, vòng đầu, vòng ngực… trong quy trình khám chậm cao cho trẻ

Các chương trình khám và điều trị chậm cao cho trẻ tại Bệnh viện Phương Nam sẽ được kết hợp giữa Dinh dưỡng nhi và nội tiết nhi với hai chuyên gia: ThS.BS.CKII Nguyễn Phương Khanh - Bác sĩ Nội tiết nhi và chuyên gia dinh dưỡng nhi, đem đến cho các bé lộ trình điều trị hợp lý và hiệu quả với từng trường hợp.

Cũng trong tháng 5.2025, Bệnh viện Phương Nam đã tổ chức workshop "Bắt sóng sớm tín hiệu chậm cao ở trẻ do thiếu hormone tăng trưởng". Trẻ em tham gia sự kiện được sàng lọc chiều cao miễn phí, giúp ba mẹ nhận biết con có đang tăng trưởng chiều cao theo đúng chuẩn không và các trẻ có dấu hiệu chậm cao so với chuẩn sẽ được khuyến cáo thăm khám cùng chuyên gia. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ và giúp phụ huynh nhận biết phát hiện và sàng lọc sớm. Cùng với Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam, workshop cũng dành tặng một số suất khám tầm soát chậm cao cho các bé. Đây là cơ hội để các gia đình tiếp cận sớm và đúng hướng để chăm sóc toàn diện cho con trẻ, đặc biệt chủ động theo dõi các mốc phát triển đúng với độ tuổi của con.