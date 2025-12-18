Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí
Video Thời sự

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí

Sầm Ánh
Sầm Ánh
18/12/2025 15:27 GMT+7

Sáng 18.12.2025, không khí tại nhiều khu vực TP.HCM xuất hiện lớp mờ đục bao phủ các tòa nhà cao tầng. Chỉ số bụi mịn PM2.5 và AQI tăng cao, nhiều thời điểm trong ngày chạm ngưỡng báo động đỏ.

Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị. Từ sáng sớm, các tòa nhà cao tầng bị che khuất bởi lớp bụi mịn lơ lửng, khiến tầm nhìn giảm rõ rệt.

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị

ẢNH: SẦM ÁNH

Thời tiết sáng sớm se lạnh vào buổi sáng, nắng xuất hiện gián đoạn. Tuy nhiên, theo các hệ thống theo dõi chất lượng không khí, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại TP.HCM đang ở mức cao, kéo theo chỉ số AQI được xếp loại kém. Mức ô nhiễm này có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm người nhạy cảm, trong khi người bình thường ít chịu tác động hơn.

Càng về trưa và chiều thì chỉ số ô nhiễm nằm ở mức báo động đỏ, nhiều nơi có chỉ số AQI ở mức 151 - 167, tương đương với chất lượng không khí ở mức xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí - Ảnh 2.

Càng về trưa và chiều thì chỉ số ô nhiễm nằm ở mức báo động đỏ, nhiều nơi có chỉ số AQI ở mức 151 - 167

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều người dân cho biết, hiện tượng lớp “sương trắng” dày đặc vào buổi sáng thực chất không phải sương mù tự nhiên mà là dấu hiệu của không khí ô nhiễm tích tụ. Khi di chuyển ngoài đường, họ chủ động sử dụng khẩu trang để hạn chế hít phải bụi mịn, do lo ngại các vấn đề về hô hấp.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng bầu trời sáng sớm mang lại cảm giác dễ chịu, mát mẻ và chưa nhận thấy ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe. Một số người nhận định màu trắng xuất hiện trên bầu trời có thể xuất phát từ yếu tố thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại dự báo hôm nay TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trái mùa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cần đề phòng giông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

