Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 ngày (25, 26, 27.6), trong đó, ngày 25.6 là ngày làm thủ tục dự thi. Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi là 1.165.289, tăng gần 100.000 TS so với năm 2024. Trong đó, có 1.138.579 TS theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 (chiếm 97,71%) và 26.711 TS theo Chương trình GDPT 2006 (2,29%).

Các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ảnh: Nhật Thịnh

Kỳ thi được tổ chức tại 2.493 điểm thi với tổng cộng 50.039 phòng thi, huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia.

Sáng nay, từ 7 giờ 30, thí sinh sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên, ngữ văn trong 120 phút. Đây là lần đầu tiên đề thi tốt nghiệp THPT môn văn ra văn bản ngoài chương trình, sách giáo khoa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là kỳ thi đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ban hành năm 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho các thí sinh theo chương trình GDPT 2006.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức thành 3 buổi, rút ngắn 1 buổi so với các kỳ thi trước đây, gồm 1 buổi thi môn ngữ văn, 1 buổi thi môn toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo môn thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Điểm đặc biệt nữa là kỳ thi tốt năm nay có 2 loại đề thi. Thí sinh lớp 12 dự thi với đề theo Chương trình GDPT 2018. Thí sinh tự do học chương trình cũ chưa tốt nghiệp dự thi với đề thi ra theo Chương trình GDPT 2006.

Đặc biệt, kỳ thi diễn ra ngay trước thời điểm hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1.7. Tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả thi với chính quyền địa phương 2 cấp.

Cả xã hội cùng đồng hành thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh: Nhật Thịnh

Giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức kỳ thi phải theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh, với tinh thần 3 bảo đảm: Bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi.

Theo Bộ GD-ĐT, với sự chủ động, linh hoạt từ sớm, từ xa của các địa phương, công tác chuẩn bị của các tỉnh, thành, của các ban chỉ đạo đã sẵn sàng. Đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 Đồ họa: Ngọc Long