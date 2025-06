Sáng nay gần 12.000 học sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay (2.6), gần 12.000 thí sinh tại TP.Đà Nẵng chính thức bước vào môn thi đầu tiên, ngữ văn, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Môn thi ngữ văn diễn ra trong 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ.

Tuy nhiên, từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi đã trở nên sôi động, có cả sự hồi hộp và kỳ vọng từ học sinh lẫn phụ huynh.

Từ sáng sớm 2.6, đông đảo phụ huynh Đà Nẵng chở con đến điểm thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: HUY ĐẠT

Các sĩ tử ở Đà Nẵng hào hứng bước vào môn thi đầu tiên, ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút ẢNH: HUY ĐAT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu), đông đảo phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm.

Trong ánh mắt lo âu và không giấu được sự hồi hộp, bà Ngô Thị Lan Hương (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chia sẻ: "Cả đêm tôi không ngủ được, chỉ mong con bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất. Gia đình đã luôn đồng hành cùng con suốt chặng đường học tập vừa qua".

Lực lượng công an túc trực, đảm bảo an ninh bên trong Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 - 4.6), với 11.854 thí sinh đăng ký dự thi 3 môn: toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

TP.Đà Nẵng tổ chức 28 điểm thi với 491 phòng thi dành cho học sinh thi vào các trường THPT công lập và 2 điểm thi với 57 phòng thi dành cho thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đông đảo phụ huynh hồi hộp, căng thẳng, mong ngóng con ở trước điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: HUY ĐẠT

Năm nay, TP.Đà Nẵng tuyển 10.296 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và 714 chỉ tiêu vào hệ giáo dục thường xuyên.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi và chấm thi. Đồng thời, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng được triển khai để bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm in sao đề thi và hội đồng coi thi.

Lực lượng CSGT có mặt tại các điểm thi từ rất sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn trước điểm thi ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Phạm Tấn Thụy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhiều ngày trước. "Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, cán bộ coi thi trong kỳ thi. Ngoài lực lượng bảo vệ an ninh, các đơn vị chức năng còn bố trí lực lượng CSGT hỗ trợ điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc tại các điểm thi," ông Thụy thông tin.