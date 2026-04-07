Sáng nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành họp riêng, làm quy trình bầu Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối giờ sáng, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự; thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, nghe ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Diên Hồng, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng, tiến hành quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.