Sang nhượng suất đạp xích lô, chèo ghe ở Hội An với giá hàng trăm triệu đồng

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc để có "suất chèo thuyền, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".

Hiện Công an TP.Hội An đang phối hợp các phòng chức năng của Công an tỉnh Quảng Nam; đặc biệt là Phòng An ninh mạng để xác minh, làm rõ đối tượng đăng tải thông tin này để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 23.11, tài khoản Minh Ohio (có 500.000 người theo dõi) đăng tải lên mạng xã hội Facebook và TikTok một video được quay tại phố cổ Hội An (TP.Hội An) với nội dung: "Để có "suất chèo thuyền, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".