Sáng sớm TP.HCM se lạnh, bạn trẻ dạo phố, cảm nhận không khí tết thật gần

6 giờ hôm nay, trên nhiều ứng dụng dự báo thời tiết, nhiệt độ tại TP.HCM ở mức 23 độ C, trời nhiều mây. So với những ngày trước, thời tiết có phần mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi ngang, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người đi đường. Tranh thủ tiết trời đẹp, nhiều người trẻ rủ nhau dạo phố, chụp ảnh, uống cà phê, tập thể dục...

Trời se lạnh, sáng nay nhiều người trẻ ra đường mặc thêm áo ấm HUỲNH NHI

Tại chợ Bến Thành, một trong những điểm chụp ảnh tết "hot" nhất thời điểm này, từ 6 giờ 30 phút đã có rất nhiều bạn trẻ mặc áo dài đến đây, tay cầm cành đào, phụ kiện tạo dáng chụp ảnh.

Có mặt tại đây từ lúc hơn 6 giờ, Tạ Minh Quân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, cho biết hôm nay cảm nhận rõ thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều so với những ngày trước. Mặc dù xung quanh đông người đứng chụp ảnh, nhưng trời có gió nhẹ, lành lạnh nên chàng trai thấy thoải mái, dễ chịu.

"Sáng nay có khách đặt lịch chụp ảnh, nên 5 giờ mình đã từ xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn chạy lên đây. Dọc đường thấy mọi người thức dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, cảm nhận tết đã đến thật gần", Quân chia sẻ.

Diện tà áo dài thướt tha, nhiều bạn trẻ xuống phố du xuân HUỲNH NHI

Nguyễn Quốc Chí Học (25 tuổi), ngụ đường Trần Xuân Soạn, Q.7 (TP.HCM), cũng dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đến khu vực trung tâm thành phố dạo chơi cùng bạn bè. "So với mấy ngày trước, mình thấy hôm nay trời se lạnh, dọc đường mọi người trang trí hoa mai, đào, treo liễn, câu đối đỏ khắp nơi càng làm mình nôn đến tết", chàng trai nói.

Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn trước Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) hôm nay bắt đầu rực rỡ sắc xuân bởi hàng mai vàng trang trí dọc hai bên đường, thu hút nhiều người đến chụp ảnh HUỲNH NHI

Ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, các điểm đến như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, hồ Con Rùa, đường sách Nguyễn Văn Bình có nhiều người trẻ dừng chân uống cà phê sáng, tận hưởng tiết trời mát mẻ, dễ chịu, trò chuyện cùng bạn bè về một năm sắp qua...

Vườn hoa trước Nhà thờ Đức Bà cũng ngập tràn sắc xuân HUỲNH NHI

Nhiều người tìm đến chụp ảnh trước một trung tâm thương mại tại đường Lê Duẩn, Q.1 (TP.HCM) HUỲNH NHI

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, phát ngày 20.1, do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam nên tại TP.HCM đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh, biên độ nhiệt ngày và đêm tương đối lớn. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C. Thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số UV ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.