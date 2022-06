Sáng tác mới của anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc được dựng thành nhạc kịch

Tập 15 (phát vào tối 15.6 trên VTV3) là tập phát sóng thứ 3 thuộc vòng Chân dung âm nhạc – The Music’s Faces của chương trình The Only. 4 vở nhạc kịch trong vòng Chân dung âm nhạc cũng là series nhạc kịch đầu tiên tại Việt Nam do tác giả J Trần – nhà sản xuất show The Only sáng tạo và thực hiện.

Trong tập 15, 5 sáng tác mới của anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc được trình làng. Điều khiến cả hai bất ngờ là lần đầu tiên các sáng tác của mình được lồng ghép, kết nối thành vở nhạc kịch hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho người xem. Nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Đây vốn là những mảnh ghép rời rạc, nó không phải là tổ hợp có chủ đích ngay từ đầu là mình sẽ viết theo cách kể chuyện. Vậy nên quan trọng là sự tài tình của người “họa sĩ” vẽ bức tranh tổng thế làm sao gắn kết những mảnh ghép một cách hợp lý. Tôi cũng rất trông chờ điều này…”.

Trong trailer tập 15, khi giai điệu và ca từ của bản phối Bình tĩnh mà yêu vang lên, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đã vô cùng thích thú và “hạnh phúc khi nghe” phiên bản này. Bình tĩnh mà yêu được thể hiện trọn vẹn trong màn tam ca của Viễn Trinh, Trang Blue và Dương Nguyễn.

Trên sân khấu The Only, 3 vũ công là diễn viên thế thân của 3 ca sĩ. Nếu hình ảnh Viễn Trinh trong một cô gái hiện đại và quyến rũ, Trang Blue trong vai cô tiểu thư xinh đẹp của xã hội cũ thì Dương Nguyên lại trở về thời xa xưa. Tuy 3 con người ở 3 không gian khác nhau, nhưng cách nhìn về tình yêu đều vô cùng lạc quan.





Từ vòng Chân dung âm nhạc – The Music’s Face’s, mỗi tập của The Only là một vở nhạc kịch gồm 5 hoặc 6 ca khúc mới từ các nhạc sĩ chủ đề. Đây là cơ hội cho các ca sĩ và nhóm sản xuất âm nhạc thử thách bản thân với thể loại khá "khó nhằn" này.

Với hình thức nhạc kịch, các tiết mục được biểu diễn liên tiếp nhau để truyền tải một chủ đề và một câu chuyện cụ thể. Thử thách của các nhóm sản xuất trong vòng Chân dung âm nhạc – The Music’s Face’s chính là những bản phối yêu cầu sự kết hợp của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Theo đó, các ca sĩ sẽ phải thể hiện tài năng của mình ở những loại hình mới lạ, nhất là với giọng ca trẻ hiện nay như vọng cổ, hò, lý… Bên cạnh đó, nhạc kịch cũng đòi hỏi khả năng diễn xuất trên sân khấu, vì vậy đây là vòng thử thách đầy cam go, không kém phần thú vị cho các ca sĩ của chương trình The Only.