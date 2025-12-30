Sáng tác phác thảo bức phù điêu Khu công viên phía tây đền thờ Thoại Ngọc Hầu

1. Thông tin chung:

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND TP.Đà Nẵng.

- Tổ chức thi tuyển: BQL DA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

- Tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng.

Khu công viên phía tây đền thờ Thoại Ngọc Hầu, P.An Hải, TP.Đà Nẵng

2. Nội dung cuộc thi:

Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển đăng tải tại website: https://tuvanxaydungdn.vn.

3. Hình thức: Tổ chức thi tuyển rộng rãi.

4. Đối tượng tham gia:

Các tổ chức (có đăng ký kinh doanh về thiết kế kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc), cá nhân, nhóm tác giả trong và ngoài nước.

5. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 15.1.2026.

6. Cơ cấu giải thưởng:

- Tổng giá trị giải thưởng: 260.000.000 đồng:

+ 1 Giải nhất: 70.000.000 đồng.

+ 1 Giải nhì: 50.000.000 đồng.

+ 1 Giải ba: 30.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ chi phí sáng tác phác thảo: 10 tác phẩm được chọn bước 1: 5.000.000 đồng/tác phẩm.

+ Hỗ trợ chi phí thi công mẫu phác thảo bước 2 cho 3 tác phẩm được chọn vào chung khảo: 20.000.000 đồng/tác phẩm.

7. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng (107 - 109 Lê Sát, P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng).

- Email: tttvthituyen@gmail.com

- Điện thoại: 0236.3.796.322 - 0935404655 (gặp chị Hương).