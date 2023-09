Sang tên xe chính chủ, người dân rối bời vì mỗi nơi một kiểu: CSGT trả lời sao?

Từ ngày 15.8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, trong đó, quy định về biển số định danh – bán xe phải làm thủ tục thu hồi biển số, giấy đăng ký xe nộp lại công an rồi mới đi làm thủ tục sang tên xe chính chủ.



Cửa hàng mua bán xe cũ, người mua xe cũ đều rối bời vì làm thủ tục mỗi nơi một kiểu.

"Giờ tìm chủ cũ ở đâu?"

Cả tháng qua, cửa hàng mua bán xe máy cũ tại Q.Gò Vấp của anh Nguyễn Kiểm (35 tuổi) bán được 4 chiếc xe máy cũ. Đây là con số rất khiêm tốn so với mốc thời gian trước ngày 15.8.

Đứng tên trên giấy ủy quyền, anh Kiểm trực tiếp đi làm thủ tục thu hồi, sang tên xe chính chủ cho khách mua. Vậy nhưng, anh cũng rối bời khi mỗi nơi làm một kiểu.

Người dân than phiền vì phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục đăng ký xe Vũ Phượng

Theo giấy ủy quyền của người đứng tên trên đăng ký xe, anh Kiểm được quản lý, sử dụng, nhận tiền bảo hiểm (nếu có), rút hồ sơ gốc, cho thuê, bán hoặc tặng cho, ký hợp đồng thanh lý, sửa đổi, bổ sung… đối với chiếc xe.

Trong phạm vi ủy quyền, anh Kiểm được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền.

Anh kể: "3 chiếc xe, tôi đến Q.Gò Vấp làm thủ tục thu hồi thì được CSGT nhận hồ sơ. Nhưng 1 chiếc tôi cũng cầm các giấy tờ y chang vậy đến Q.12 làm thủ tục thu hồi thì công an yêu cầu chủ cũ lên. Giờ tìm chủ cũ ở đâu".

"Khi đi làm hồ sơ, CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp chỉ yêu cầu tôi đưa CMND xác minh đúng là người đứng tên là xong, không cần ký bất kỳ giấy tờ gì. Vậy thì kêu người ủy quyền phải lên làm gì tôi cũng không biết luôn", anh thắc mắc.

Có người chưa thể làm thủ tục thu hồi trong 2 ngày dù có đầy đủ giấy tờ Vũ Phượng

Ngày 12.9, anh Lê Thành Nhân (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cũng đi làm thủ tục thu hồi cho chiếc xe có hồ sơ gốc tại Q.Tân Bình mà anh đứng tên ủy quyền. "Tôi dân bán xe, khai dịch vụ công mà sai tới sai lui tốn nhiều thời gian lắm. CSGT nói người ủy quyền thay mặt chủ cũ đi làm giấy tờ được nhưng tờ khai đó tôi phải in ra để chủ đầu tiên ký mới được. Mà giờ biết chủ ở đâu, hết giờ chiều, tôi phải về rồi mai đi kiếm chủ sau", anh thở dài.

Anh Nhân cho hay, từ sau ngày 15.8 đến nay, anh đi làm thủ tục thu hồi ở Q.1, Q.3, Q.Gò Vấp với vai trò người đứng ủy quyền đều được giải quyết, công an hỗ trợ khai dịch vụ công. Do vậy, khi đến Q.Tân Bình mà không được tiếp nhận hồ sơ khiến anh rất bất ngờ. "Mỗi nơi làm một kiểu khác nhau", anh nhận xét.

Cũng trong ngày 12.9, chị Đỗ Anh Tuyền đến CSGT – TT Công an Q.1 làm thủ tục thu hồi cho chiếc xe cũ vừa mua tuần trước cùng người đứng tên trên ủy quyền. Và đây cũng là lần thứ hai chị quay lại để làm thủ tục này.

Thị trường xe cũ ế ẩm Vũ Phượng

Chị kể: "Lần đầu tôi lên thì CSGT nói phải kêu chủ cũ lên làm chứ tôi làm không được. Vậy là tôi phải gọi cửa hàng kêu người đứng tên trên ủy quyền cùng đi làm. Tôi thấy phiền phức quá. Đi lên đi xuống nghỉ làm hết 2 buổi mà mới thủ tục thu hồi, còn tới hồi đăng ký xe nữa không biết mấy bao lâu. Đi làm ai mà cho nghỉ hoài, người ta cho nghỉ việc không biết sao, giờ kiếm tiền đâu có dễ".

Anh Nguyễn Văn Mạnh (ngụ TP.Thủ Đức) thì phản ánh, anh mua chiếc xe cũ mang biển số do Công an Q.2 cấp, làm thủ tục mua bán, đóng thuế từ ngày 14.8. Cùng ngày, anh mang hồ sơ đến CSGT – TT TP.Thủ Đức nộp nhưng không được tiếp nhận với lý do hệ thống bị treo.

"Làm gấp rút để giữ biển số nhưng không kịp, tôi đành chờ sau 15.8 nhưng đến giờ gần cả tháng vẫn chưa sang tên xong chiếc xe, dù quy định là 2 ngày", anh Mạnh nói.

Anh Nguyễn Minh Tiến (chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ tại Q.1) cho biết, nhiều người lớn tuổi, lao động phổ thông mua xe cũ đã gặp khó khi đi đăng ký xe, làm các thủ tục đều phải khai Cổng dịch vụ công. "Tới trực tiếp mà vẫn phải khai dịch vụ công, người lớn tuổi không rành công nghệ ngồi lọ mọ khai không biết khi nào xong", anh nhận xét.

Người mua được đi làm thu hồi, nhưng phải đóng phạt

Theo tìm hiểu của PV, trường hợp của chị Tuyền, CSGT không giải quyết thủ tục thu hồi khi chị Tuyền - người mua đến cơ quan đăng ký xe là vì hợp đồng mua bán xe vừa ký, có người ủy quyền.

"Trừ khi bất khả kháng, người bán xe đi nước ngoài hay có vấn đề gì thì người ủy quyền có thể lên làm thay chủ xe. Còn trường hợp này có người ủy quyền và người này chấp nhận lên làm thu hồi thì CSGT hướng dẫn mời người ủy quyền lên làm để người mua không phải đóng phạt", CSGT giải thích.

Người dân toát mồ hôi ngồi khai thông tin qua Cổng dịch vụ công khi đi làm thủ tục thu hồi Vũ Phượng

Còn trường hợp của anh Kiểm – có giấy ủy quyền nhưng có nơi chấp nhận cho anh làm thủ tục thu hồi, nơi không. Giải đáp thắc mắc này, nguồn tin của PV cho hay CSGT – TT Công an Q.12 vẫn tiếp nhận các hồ sơ làm thủ tục thu hồi nếu người đi làm có ủy quyền hợp lệ theo quy định. Riêng trường hợp như anh Kiểm phản ánh, cơ quan này sẽ kiểm tra lại và giải quyết.

Tương tự, trường hợp của anh Mạnh làm thủ tục sang tên xe tại TP.Thủ Đức được giải thích là do khác điểm đăng ký (ban đầu là Công an Q.2 - hiện đã gộp Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức vào thành TP.Thủ Đức). Do vậy, cơ quan đăng ký xe phải gửi đề xuất chuyển điểm đăng ký thì mới giải quyết.

"Anh Mạnh khai dịch vụ công thành công từ ngày 7.9, đến ngày 12.9 chúng tôi đã giải quyết xong thủ tục thu hồi", nguồn tin cho hay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, với trường hợp người mua có đầy đủ chứng nhận đăng ký, biển số xe, giấy tờ mua bán có công chứng, chứng thực, người mua xe đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục thu hồi (thay cho chủ xe) và đến cơ quan đăng ký xe nơi người đó cư trú để làm thủ tục sang tên. Trước khi giải quyết, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với người này về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp không có giấy tờ mua bán có công chứng, chứng thực thì cơ quan công an sẽ thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe, niêm yết công khai việc tiếp nhận hồ sơ, tra cứu thông tin tàng thư xe bị mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết sang tên xe.

Người mua xe có đầy đủ giấy tờ được đi làm thủ tục thu hồi thay cho chủ xe nhưng phải đóng phạt Vũ Phượng

Lãnh đạo một đội CSGT phụ trách đăng ký xe tại TP.HCM giải thích: "Theo quy định, chủ xe phải là người đi làm thủ tục thu hồi. Công an cũng giải quyết cho người có giấy tờ ủy quyền hợp lệ của chủ xe đi làm thủ tục thu hồi. Nhưng người mua có đầy đủ giấy tờ mà đi làm thủ tục thu hồi thay chủ xe thì phải đóng phạt vì không làm thủ tục thu hồi theo quy định".

Do vậy, khi người mua cầm đầy đủ giấy tờ đến làm, cơ quan đăng ký xe sẽ hướng dẫn người dân liên hệ người được ủy quyền hay bên bán xe để hỗ trợ làm thủ tục, tránh trường hợp phải đóng phạt từ 800.000 – 2.000.000 đồng đối với xe máy của cá nhân.