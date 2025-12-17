Sanofi đồng hành cùng Bộ Y tế tiên phong thúc đẩy ‘Tiêm chủng cho mọi người’

Đặt chăm sóc sức khỏe dự phòng lên ưu tiên hàng đầu

Vừa qua, Sanofi đã đồng hành cùng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khởi động chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025-2027, với chủ đề "Tiêm chủng cho mọi người".

Chương trình diễn ra đúng vào thời điểm "Luật Phòng bệnh 2025" vừa được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước tiến lớn của ngành y tế trong việc thể chế hóa định hướng chiến lược đột phá của Nghị quyết 72-NQ/TW, do Bộ Chính trị ban hành ngày 9.9.2025.

Nghị quyết 72-NQ/TW đã chuyển trọng tâm của ngành y tế từ điều trị sang phòng bệnh, đặt chăm sóc sức khỏe dự phòng toàn dân lên làm ưu tiên hàng đầu. Trong đó, tiêm chủng chủ động và tiếp cận vắc xin bền vững là trụ cột ưu tiên chiến lược. Mục tiêu đến năm 2045, tuổi thọ trung bình người Việt đạt trên 80 tuổi, với ít nhất 71 năm sống khỏe mạnh.

Luật Phòng bệnh 2025 gồm 5 nhóm chính sách trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới, toàn diện trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống rối loạn tâm thần; dinh dưỡng trong phòng bệnh và các điều kiện bảo đảm để phòng bệnh. Trong đó đã bổ sung một số nội dung mới so với quy định hiện hành về tiêm chủng, sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong phòng bệnh, cụ thể:

1. Xác định rõ việc tiêm chủng hiện nay không chỉ là việc đưa vaccine mà còn có cả việc đưa sinh phẩm vào cơ thể con người để phòng bệnh..

2. Quy định "Hệ thống thông tin về phòng bệnh" bao gồm cả thông tin về "tiêm chủng"

3. Bổ sung quy định về "rà soát tiền sử tiêm chủng" khi thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

4. Quy định "Người dân có quyền được sử dụng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vaccine, sinh phẩm theo từng lứa tuổi, từng đối tượng trong suốt cuộc đời để bảo vệ bản thân và cộng đồng" nhằm thể chế hóa Nghị quyết 72 của Trung ương

5. Nêu rõ 2 hình thức thực hiện tiêm chủng gồm "Tiêm chủng bắt buộc" và "Tiêm chủng tự nguyện".

6. Yêu cầu trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế..

Chương trình truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người" đánh dấu bước tiến tiên phong quan trọng, trong việc đưa chính sách y tế dự phòng đi vào thực tiễn đời sống người dân. Cùng với sự đồng hành của Sanofi, chương trình sẽ hướng đến xây dựng thói quen và văn hóa phòng bệnh trong toàn xã hội, đẩy mạnh truyền thông và giáo dục về tiêm chủng trọn đời.

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vacxin, sinh phẩm, giai đoạn 2025 - 2027

Truyền thông tiêm chủng cho mọi người trong suốt cuộc đời

Tại lễ khởi động, chương trình truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người" đã củng cố những thành quả tiêm chủng đạt được trong 50 năm qua. Trên thế giới, vắc xin đã cứu sống hơn 150 triệu người (3 triệu người mỗi năm), đóng góp 40% vào cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh.

Trong 40 năm tại Việt Nam, tiêm chủng góp phần phòng ngừa bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh Chương trình Tiêm chủng mở rộng, người dân còn có khả năng tiếp cận tiêm chủng dịch vụ để chủ động phòng bệnh hiệu quả hơn.

Đứng trước yêu cầu cao hơn về chăm sóc sức khỏe trọn đời, ngành y tế đang huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay chuyển dịch nhận thức từ tiêm chủng chỉ dành cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời" cho mọi người dân, bao gồm trẻ thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Với hơn 70 năm hoạt động tại Việt Nam, Sanofi là một trong những đối tác đồng hành cùng các cơ quan y tế cung cấp nhiều loại vắc xin thiết yếu, đồng hành cùng các chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Ông Burak Pekmezci, đại diện Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Burak Pekmezci, Tổng giám đốc, Giám đốc ngành hàng Vắc-xin, Sanofi Việt Nam nhấn mạnh: "Được dẫn dắt bởi mục tiêu "Theo đuổi điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống mọi người", Sanofi cam kết hỗ trợ chương trình và đóng góp vào 2 giá trị cốt lõi: Bình đẳng trong việc tiếp cận và Xây dựng văn hóa phòng bệnh. Sức mạnh hợp lực giữa các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để lấp đầy mọi khoảng trống miễn dịch, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vững bền".

Chương trình cũng ghi nhận sự hưởng ứng tham gia của nhiều tổ chức như Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… nhằm hiểu rõ và đồng hành về cam kết chung tay để mọi công dân - từ trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên, người trưởng thành, phụ nữ mang thai cho đến người cao tuổi… được bảo vệ bởi hành trình tiêm chủng an toàn, đầy đủ và liên tục.