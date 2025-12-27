Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Santagift thay đổi tư duy ngừa mụn bằng triết lý ‘chăm sóc sâu từ bên trong’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
27/12/2025 11:00 GMT+7

Ra đời từ năm 2019, Santagift đã đưa ra một định nghĩa hoàn toàn mới về vấn đề mụn. Thương hiệu mang tới một triết lý khác biệt khi không coi mụn là 'kẻ thù' mà là một quá trình tự nhiên mà làn da phải đi qua.

Santagift thay đổi tư duy ngừa mụn bằng triết lý ‘chăm sóc sâu từ bên trong’ - Ảnh 1.

Thay vì chạy theo các biện pháp mạnh, nhanh chóng nhưng thiếu an toàn, Santagift khuyến khích người tiêu dùng chăm sóc sâu từ bên trong và chấp nhận quá trình. Mục tiêu cuối cùng là chấm dứt mụn triệt để, không chỉ ở bề mặt da mà còn ở gốc rễ tâm lý, giúp người dùng tìm lại sự tự tin một cách bền vững.

Sự thành công của Santagift được xây dựng trên bộ ba sản phẩm chủ lực được thiết kế để hoạt động đồng bộ, an toàn và hiệu quả trong chu trình chăm sóc:

Sữa rửa mặt làm sạch và dưỡng ẩm da: Đóng vai trò là bước nền tảng, giúp kiểm soát bã nhờn, tạo môi trường da lý tưởng để ngăn ngừa mụn phát sinh.

Gel chấm mụn chuyên sâu: Tác động mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính lành tính, giúp giảm sưng viêm tại chỗ.

Gel giảm thâm: Sản phẩm dành cho da hậu mụn, giúp làm mờ thâm và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da, mang lại làn da mịn màng sau tổn thương.

Santagift đã thành công trong việc chuyển hóa vấn đề da liễu thành một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì. Sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với Santagift được xây dựng dựa trên sự minh bạch về thành phần, hiệu quả thực tế và cam kết về tính lành tính. 

Khám phá thêm chủ đề

Santagift ngừa mụn chăm sóc sâu từ bên trong đảm bảo tính lành tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận