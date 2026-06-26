Santony lựa chọn chiến lược kết hợp KOL và trải nghiệm để tiếp cận người tiêu dùng

Livestream đang bước sang một vai trò mới

Trong những năm gần đây, livestream trở thành một phần quen thuộc của thương mại điện tử. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành của thị trường, vai trò của hình thức này cũng đang thay đổi.

Người tiêu dùng không còn chỉ tìm kiếm mức giá hấp dẫn hay các chương trình ưu đãi. Họ muốn được quan sát sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế, lắng nghe những chia sẻ trực tiếp và đặt câu hỏi trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Đối với những ngành hàng liên quan đến trải nghiệm cá nhân như thời trang hay nội y, yếu tố này càng trở nên quan trọng.

Theo Santony, quyết định lựa chọn một sản phẩm không chỉ dựa trên thông số kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào cảm giác người dùng hình dung được sau khi sử dụng. Vì vậy, livestream được doanh nghiệp xem là cầu nối giữa sản phẩm và trải nghiệm, thay vì chỉ là một kênh bán hàng.

Livestream được doanh nghiệp xem là kênh giúp người tiêu dùng tiếp cận trải nghiệm sản phẩm một cách trực quan và dễ hiểu hơn

Xây dựng thương hiệu bằng những cuộc trò chuyện

Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến việc doanh nghiệp bán gì, mà còn muốn biết thương hiệu theo đuổi giá trị nào. Xuất phát từ quan điểm đó, Santony lựa chọn phát triển nội dung xoay quanh trải nghiệm mặc, sự phù hợp với từng vóc dáng và cách lựa chọn innerwear theo nhu cầu thực tế, thay vì chỉ giới thiệu tính năng sản phẩm. Triết lý "Body Experience" cũng được hình thành từ cách tiếp cận này.

Thay vì xây dựng thông điệp xoay quanh một mẫu sản phẩm cụ thể, Santony lựa chọn kể câu chuyện về trải nghiệm của người mặc và vai trò của nội y trong chất lượng sống.

Doanh nghiệp định vị "Body Experience" là định hướng phát triển, đặt trải nghiệm mặc và sự phù hợp với cơ thể làm trung tâm

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung để lan tỏa giá trị

Bên cạnh việc đầu tư vào nội dung, Santony cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung như Hương Giang, Phạm Thoại, Ngọc Trinh và Thầy Beo U40 trong các chương trình livestream và hoạt động truyền thông.

Mỗi người đồng hành đều sở hữu một cộng đồng khán giả với những mối quan tâm khác nhau. Điều quan trọng không chỉ là khả năng tạo sức lan tỏa, mà còn là cách họ giúp thương hiệu chia sẻ những trải nghiệm thực tế về sản phẩm tới người tiêu dùng.

Trong năm 2026, Santony cũng đồng hành cùng Hương Giang trong một số hoạt động truyền thông gắn với hành trình tham dự Miss Grand International 2026. Đây là cơ hội để lan tỏa thông điệp về sự tự tin, tinh thần vượt qua giới hạn và giá trị của việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ những điều nhỏ nhất.

Hướng đến một thương hiệu đồng hành cùng trải nghiệm sống

Thị trường nội y sẽ tiếp tục thay đổi cùng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái nội y đa thương hiệu, kết hợp giữa sản phẩm, nội dung, trải nghiệm và các hoạt động kết nối cộng đồng.

Santony hướng đến mô hình hệ sinh thái nội y đa thương hiệu, kết hợp sản phẩm, trải nghiệm của người có sức ảnh hưởng để đồng hành cùng người tiêu dùng

Đối với thương hiệu, giá trị lâu dài không chỉ đến từ số lượng sản phẩm được bán ra, mà còn từ niềm tin của khách hàng đối với những trải nghiệm mà doanh nghiệp mang lại. Có thể công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi, các kênh bán hàng sẽ tiếp tục phát triển và hành vi tiêu dùng sẽ còn nhiều biến chuyển nhưng một điều được cho là khó thay đổi: Nhu cầu được cảm thấy thoải mái và tự tin trong chính cơ thể mình. Đó cũng là định hướng mà Santony lựa chọn trên hành trình phát triển thương hiệu.