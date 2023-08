Sao 'Beverly Hills' lâm cảnh nợ nần, sống tạm bợ trên xe

Tori Spelling sống chật vật vì nợ nần SPLASHNEWS

Trong loạt ảnh được PageSix đăng tải hôm 4.8, Tori Spelling được nhìn thấy đang cùng 5 người con sống trong 1 chiếc RV (Recreational vehicle - nhà di động) đậu ở khu cắm trại tại Ventura, California (Mỹ) sau khi ngôi nhà của họ bị nấm mốc nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Một nguồn tin tiết lộ ngôi sao 50 tuổi đang gặp khó khăn về tiền bạc. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi hôn nhân của nữ diễn viên và Dean McDermott đổ vỡ. Hồi tháng 6.2023, McDermott tuyên bố cả hai quyết định "đường ai nấy đi" sau 17 năm chung sống song bài viết sau đó đã bị xóa.



Nữ diễn viên và các con đang cố gắng thích nghi với cuộc sống tạm bợ SPLASHNEWS

"Tình trạng nấm mốc ở nhà cô ấy là có thật và cô ấy rất khó tìm được một nơi để ở trong thời gian này vì tình hình tài chính không được tốt", nguồn tin thân cận với Tori Spelling tiết lộ trên Entertainment Tonight. Người này cho biết nữ diễn viên sinh năm 1973 đang cố gắng hết sức để làm việc và chăm sóc đàn con. Cô đang xem việc mấy mẹ con sống chen chúc trên xe "như một kỳ nghỉ nhỏ hơn là một hoàn cảnh sống". Trước khi chuyển sang sống trên chiếc RV, họ có thời gian ngắn trọ ở nhà nghỉ giá rẻ.

Tori Spelling xuất thân từ gia đình giàu có và hiện mẹ ruột của cô - bà Candy Spelling, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, hai mẹ con khá xa cách. Một nguồn tin của PageSix tiết lộ bà Candy Spelling đã cố gắng tìm cho con gái và các cháu một căn nhà nhưng nữ diễn viên từ chối sự giúp đỡ. Trong khi nhiều người chỉ trích mẹ ruột Tori Spelling đối xử tệ với con gái, số khác cũng nghi ngờ nữ diễn viên này đang muốn lợi dụng hoàn cảnh để thu hút sự chú ý.

Tori Spelling bên Dean McDermott và các con. Họ kết hôn hồi 2006 và có 5 con chung SHUTTERSTOCK

Tori Spelling sinh năm 1973, là con gái của nhà sản xuất phim nổi tiếng Aaron Spelling. Từ nhỏ, cô đã được cha cho học diễn xuất bài bản và làm khách mời trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Lên 17 tuổi, cô được giao vai Donna Martin trong loạt phim Beverly Hills, 90210 do cha ruột đồng sản xuất. Thành công của bộ phim trở thành bước đệm đưa Tori tiến vào làng giải trí và tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm: Co-ed Call Girl, A Friend to Die For, Mother, May I Sleep with Danger?, Trick, A Carol Christmas, The Mistle-Tones … Cô cũng nhận được sự chú ý khi phát hành nhiều sách về cuộc đời mình.

Dù từng là ngôi sao truyền hình ăn khách, kiếm bộn tiền nhưng Tori Spelling tiêu xài hoang phí sớm lâm cảnh thiếu thốn, nợ nần. Mối quan hệ giữa cô và cha mẹ ngày càng trở nên xa cách trong khi sự nghiệp của nữ diễn viên cũng tuột dốc không phanh. Sau khi ông Aaron Spelling qua đời hồi 2006, bà Candy Spelling nắm khối tài sản 500 triệu USD còn Tori và em trai mỗi người chỉ nhận được khoản thừa kế khoảng 800.000 USD (gần 19 tỉ đồng). Những năm qua, ngôi sao đình đám một thời thường xuyên lâm cảnh túng thiếu, nợ nần. Hồi tháng 1.2023, Radar Online tiết lộ Tori Spelling bị cáo buộc nợ hơn 1,3 triệu USD (hơn 30 tỉ đồng) tiền thuế.