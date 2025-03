Sao HAGL chưa chắc suất đá chính ở U.22 Việt Nam vì lý do đặc biệt, là đây…

Tấm gương từ các đàn anh

Đợt tập trung trong tháng 3 là lần thứ 2 thủ môn Trần Trung Kiên được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Lần đầu anh được gọi lên đội tuyển là tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, sau cả 2 lần được gọi, thủ thành của CLB HAGL chưa lần nào được khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh chưa ra sân phút nào.

Trung vệ Lý Đức (thứ 2 từ trái sang) cần giúp CLB HAGL chơi ổn định hơn ở giải trong nước Ảnh: KHẢ HÒA

Trung vệ Phạm Lý Đức cũng chưa được ra sân phút nào ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của HAGL ngồi dự bị trong cả 2 trận đấu của đội tuyển trước Campuchia vào ngày 19.3 và trước đội tuyển Lào ngày 25.3.

Thật ra đây không phải là điều bất ngờ đối với giới chuyên môn trong nước. Phạm Lý Đức và Trần Trung Kiên giàu triển vọng, nhưng nếu so với những người chơi cùng vị trí, 2 cầu thủ của HAGL vẫn còn khoảng cách về trình độ. So với các trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, thậm chí so với trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Phạm Lý Đức vẫn còn nhiều điểm chưa giỏi bằng.

Trường hợp tương tự cũng có thể nói về thủ môn Trần Trung Kiên so với thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện nay là Nguyễn Đình Triệu. Vả lại, hàng thủ là nơi mà mọi HLV trên thế giới đều cần đến sự ổn định, HLV Kim Sang-sik vì thế không dám mạo hiểm thử nghiệm quá nhiều ở khu vực này. Trong cả 2 trận đấu với Lào và Campuchia, vị HLV người Hàn Quốc luôn cố định đội hình ra sân ở hàng thủ, gồm thủ môn Đình Triệu và bộ 3 trung vệ Thành Chung, Tiến Dũng và Duy Mạnh.

Các cầu thủ trẻ của HAGL vì thế cần phải nỗ lực nhiều hơn. Họ mới 22 tuổi, chặng đường phía trước của họ còn rất dài. Sự kiên nhẫn là cần thiết đối với các cầu thủ trong độ tuổi này. Đừng quên thủ thành đàn anh của Trần Trung Kiên là Nguyễn Đình Triệu phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, mới có được vị trí chính thức trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Khi Đình Triệu bắt đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã ngoài 30 tuổi.

Còn với trường hợp của Phạm Lý Đức, cầu thủ của HAGL có thể nhìn vào tấm gương của đàn anh Nguyễn Thành Chung. Phải qua rất nhiều giải đấu quốc tế, nhiều năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, Thành Chung mới có được vị trí chính thức mà hiện cầu thủ này đang có.

Chưa chắc suất chính thức ở đội U.22 Việt Nam

Tất cả đều đến từ nỗ lực không ngừng của các cầu thủ nói trên. Nếu những Đình Triệu hay Thành Chung sớm nản chí vì chưa được trọng dụng trong sắc áo đội tuyển, ở mỗi lần lên tập trung trước đây, chắc chắn họ không có được ngày hôm nay.

Thủ môn Trung Kiên cần nỗ lực nhiều hơn khi quay lại với giải trong nước Ảnh: VƯƠNG ANH

Việc của Lý Đức và Trung Kiên lúc này là tiếp tục phấn đấu trong màu áo CLB, chỉ cần họ tỏ ra xuất sắc so với những người chơi cùng vị trí, họ tự động sẽ được chú ý đến. Đầu tiên, các cầu thủ nói trên cần giúp cho CLB HAGL của họ thi đấu tốt hơn, ổn định hơn ở giải trong nước.

Việc các cầu thủ Lý Đức và Trung Kiên thi đấu tốt ở giải trong nước trong màu áo CLB, không chỉ tạo cơ hội cho chính họ mỗi lần được gọi lên đội tuyển quốc gia sau này, mà còn là để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển U.22 Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, đã có những gương mặt thật sự giàu triển vọng trong lứa tuổi 22, sẵn sàng cạnh tranh vị trí với các cầu thủ trẻ HAGL. Đó là thủ môn Cao Văn Bình (SLNA), các trung vệ Lê Văn Hà (Hà Nội FC) và Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND). Tất cả những người này đều thi đấu xuất sắc tại giải tứ hùng U.22 quốc tế tại Trung Quốc những ngày vừa rồi, là đối trọng đáng kể của những Trần Trung Kiên và Phạm Lý Đức cho suất thi đấu chính thức ở đội tuyển U.22 Việt Nam, hướng về SEA Games 33 năm 2025.